Mint arról korábban már beszámoltunk: a vármegyei tárlatnak komoly múltja van, az első ilyen seregszemlét 1925-ben rendezték, s azóta többször is életre hívták a zalai kiállítást. A tárlat szeptemberi, zalaegerszegi megnyitóján a három fődíjat is kiosztotta a zsűri, Agárdi Olivér Attila, Bárdosi Katinka és Novák Kata festményit a kanizsai közönség is megtekinthette, illetve számos más zalai művész alkotása is gazdagítja a tárlatot.

Balogh László polgármester köszöntőjében úgy fogalmazott: egyéniségeket látunk, alkotó és teremtő személyiségek munkáit, akik feloldódva az európai, a magyar és a zalai kultúrában, teljességgel önálló gondolatok és érzelmek tolmácsolói.