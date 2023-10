Proszenyák István, a Nagykanizsai Horvát Nemzetiségi Önkormányzat elnöke az évfordulóval kapcsolatban elmondta, hogy a kezdetekkor nagy kihívást jelentett az önkormányzat felépítése és a célok meghatározása, melyek újabb és újabb feladatokhoz vitték a szervezetet.

-A mai napon nem csak az önkormányzatunk 25 éves évfordulóját ünneplejük, hanem a kórusunkét is - mondta. - Ez azt jelenti, hogy első feladataink egyike ennek létrehozása volt. Ezt megelőzte az, hogy összegyűjtsük a Nagykanizsán élő horvát ajkú embereket, hisz az önkormányzatiságot is akkor tudtuk kialakítani, mikor láttuk azt, hogy valóban sokan vagyunk és össze tudjuk fogni a közösséget. Magunk is meglepődtünk, hogy milyen sokan csatlakoztak, amiből már könnyű volt építkezni, el tudtuk indítani a női kórust, majd csatlakoztak a férfiak is. Célunk volt a fiatalok bevonása, jöttek a gyerekek, a kórustagok gyermekei és mások, belőlük lett az első tamburazenekar. Ők már felnőttek, de, hogy legyen utánpótlás elindult a második zenekar is. Ez egy nagyon jövőkép az önkormányzat számára, hisz a fiatalokra tudunk építeni, ők egy magot jelentenek a további építkezéshez. A jövőben nagyobb feladatunk az lesz, hogy a kórustagok között is megtaláljuk a fiatalokat és bevonzzuk ebbe a munkába.

Arról is beszélt, hogy a horvát nemzetiségűek számát nehéz meghatározni a városban, a 25 év alatt csökkent a számuk, ahogy Nagykanizsa lakossága is. A legutóbbi népszámlálási adatok alapján közel 300-an vallották magukat horvát nemzetiségűnek.

Az ünnepségen a horvát kisebbségi önkormányzat elnöke részletesen beszámolt az eltelt 25 év eseményeiről, munkájukról, majd köszöntötték Vargovics Mária korábbi elnököt.

Köszöntőt mondott a rendezvényen Cseresnyés Péter, Nagykanizsa és térsége országgyűlési képviselője, aki kiemelte, hogy a horvátok közössége olyan munkát végez Nagykanizsán, amit példaként lehet felmutatni.

Cseresnyés Péter köszöntött

Fotó: Korosa Titanilla

Ezután Bizzer András, Nagykanizsa alpolgármestere arról szólt, hogy a jelen válságok sújtotta világunk egyik legfontosabb értéke a független, saját kultúrájára és történelmére büszke közösségek és nemzetek együttműködése és kiváló szomszédi kapcsolata. Ilyen viszony a 800 évre visszatekintő horvát-magyar történelmi barátság is, melyben két olyan közösség tekint egymásra jóindulattal, amely mindig is küzdött értékei elismertetéséért és a függetlenségéért.

Proszenyák István köszöntött

Fotó: Korosa Titanilla

A műsorban fellépett a Kanizsai Horvát Kórus, a Stobos és a Muzikaj Tamburazenekar.