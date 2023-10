A Héttorony Fesztivál programjainak döntő többsége olyan helyszíneken zajlik, amelynek tervezője vagy személyesen a 2011-ben elhunyt Makovecz Imre, vagy az általa vezetett építész iroda valamelyik munkatársa volt. A lendvai színház- és hangversenyterem – amit gyakran Makovecz-kultúrpalotaként is emlegetnek a helyiek – az egyik legkarakteresebb Makovecz-alkotás. A Fonó Budai Zenekar és a Kultúrpart által szervezett idei fesztivál október 20-án két egymástól távol eső helyszínen, az erdélyi Csíkszeredán és a muravidéki Lendván indul, de lesznek programok Kolozsváron, Mátészalkán, Pakson, Makón, Mezőkövesden és Budapesten is. A fesztivál egyik kiemelt programja az idén ötvenéves Muzsikás együttes jubileumi koncertje lesz, amit október 27-én a paksi Makovecz-templomban hallhat majd a közönség. Az egy hónapos rendezvénysorozat a budapesti Hagyományok Házában a Magyar Állami Népi Együttes és a Pro Musica Leánykar, valamint a Zalában is gyakran megforduló Kossuth-díjas színművész, Szarvas József műsorával ér véget.

A fesztivál lendvai programja október 20-án, 18 órakor a Makovecz-vándoroszlop elhelyezésével kezdődik, ezt a szerb-magyar származású Junior Príma-díjas énekesnő, Básits Branka és a harmonikán játszó Wertetics Szlobodán közös koncertje követi.