A két alkotót nemcsak az fűzi össze, hogy mindketten letenyei születésűek, illetve egyaránt régóta tagjai a Mura-Art Letenyei Festők Köre csoportnak, s ezáltal szorosan kapcsolódnak a dél-zalai város művészeti és kulturális életéhez, de az első letenyei bemutatkozásuk is nagyjából azonos időpontra tehető. Végh Erika első önálló kiállítása 2003-ban volt Letenyén, Timár Zoltán pedig két évvel később, 2005-ben mutathatta meg munkáit első ízben a helyi közönségnek. Azóta mindkettejüknek voltak már további önálló tárlatai a városban, emellett a Mura-Art csoportos kiállításain is rendszeresen láthatóak alkotásaik, de külön-külön számos további településen is bemutatkoztak már. Mindezen párhuzamosságok mellett vannak eltérő momentumok is képzőművészi tevékenységükben – derült ki a kiállítást megnyitó Martonné Várhidi Erika vizuális kultúra szakos pedagógus bemutatásából.

– A két művész nagyon eltérő utakat követ a kifejezés, önkifejezés terén – mutatott rá Martonné Várhidi Erika. – Végh Erika festői stílusára leginkább a realizmus és az impresszionizmus jellemző. – Mindkettő irányzat a XIX. század második felében vált divatossá Európában és hazánkban is. Azóta is kedvelt kifejezési formák a festők körében. Timár Zoltán viszont grafikus, az ábrázolás, a rajzolás, s ezen belül is a geometria, a vonalak világa áll közelebb hozzá. Stílusát a XX. század közepén kibontakozó op-art irányzat inspirálja.

Az ismereteit a Kaposvári Művészeti Főiskola tanári karán Rónai Gábor, Takács Zoltán és Országh László művész-tanárok mellett bővítő Végh Erika képei kapcsán a harmóniát, a derűt, a nyugalmat, illetve a szépséget emelte ki Martonné Várhidi Erika. Mint mondotta: a festéssel már több mint 20 éve foglalkozó alkotó képein a realizmus és az impresszionizmus megragadó világa egyszerre érvényesül, s mindezt még tovább fűszerezi saját egyéni látásmódjával. Színvilága ugyancsak sok hasonlóságot mutat az impresszionistákkal, hiszen ők is a fény festői voltak, akárcsak Végh Erika.

Az annak idején műszaki tanulmányokat folytató, s ezáltal a szakrajzi, műszaki rajzi tudást magas fokon elsajátító Timár Zoltán művészete kapcsán Martonné Várhidi Erika viszont arról beszélt, hogy legnagyobb hatással talán Victor Vasarely munkássága volt rá, ezért alkotói világának kialakítását és megteremtését is a világhírű magyar-francia festő inspirálta. Tizó a nagy példakép művészi alapjait alkalmazva, majd azt tovább fejlesztve teremtett fantasztikus, egyedi képi világot. Olyan stílust hozott létre, amelyben az absztrakt és a realizmus képez egymással összefonódva különleges harmóniát.