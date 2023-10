Sopron Szényi Zoltán 75 éves zalaegerszegi festőművész kiállítása nyílik meg november 4-én, szombaton 17 órakor Sopronban a Liszt Ferenc Konferencia- és Kulturális Központ Munkácsy-termében.

A jubileumi eseményen köszöntőt mond Barcza Attila országgyűlési képviselő, a november 19-ig látogatható, Hazatérés című tárlatot megnyitja dr. Kostyál László, a Göcseji Múzeum tudományos igazgatója, művészettörténész, aki az alábbiakat vetette papírra a meghívóban: "Szényi Zoltán művészetének legfőbb vonulata szimbolikus-szürrealisztikus jellegű. Képein a jól felismerhető egyes fragmentumok, bár egységes kompozícióba foglalva, de jelentéstartalmukat tekintve térben és időben elkülönülő elemekként mintegy gondolatfoszlányokként tűnnek a szemünk elé. Valamennyi önálló jelképiséggel is bír, ezért a képek narratívája összetett. Maga a festésmód is ezt támasztja alá. Helyenként a vastagon felvitt, szemcsés, földdel kevert festék durva, felületi faktúrát ad, máshol híg, egymásba folyatott, vagy akár szórással felvitt pigmentstruktúrákkal találkozunk, melyek körülveszik, de el is választják a felragasztott vagy precíz hűséggel, olykor viszont halvány elmosódottsággal megfestett motívumokat. A művész akrillt és olajfestéket egyaránt használ, és mindezt kollázzsal kombinálja. Az alkotásainak másik vonulatát képező akvarellek empirikus jellegű egységes tér-idő viszonylatban megjelenő érzékletes táj- vagy városrészletek."



Szényi Zoltán

Fotó: Archív



A Sopronban 1948. március 20-án született Szényi Zoltán a Széchenyi István Gimnáziumban végezett, ahol Szarka Árpád festőművész, rajztanár szakkörében fordult érdeklődése a művészetek felé. 1972-ben a Pécsi Tanárképző Főiskola rajz-földrajz szakán szerzett oklevelet, majd Budapesten a Magyar Képzőművészeti Főiskola rendkívüli tanárképző tagozatán művészeti rajz, szerkesztő és ábrázoló geometria, valamint művészettörténet szakos középiskolai tanári diplomát kapott 1978-ban. Mestere Bráda Tibor és Patay László volt. 2010-ig művésztanárként dolgozott Zalaegerszegen a Landorhegyi Általános Iskolában, majd a Zrínyi Miklós gimnáziumban. Évtizedekig vezetett városi képzőművészeti szakköröket tehetséges fiataloknak, akik később az építészet és a képzőművészet számos területén találták meg számításaikat. Tagja a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületének (MAOE) és a „Vitrin" kortárs képző- és iparművészeti társaságnak. Alkotásaival számos egyéni kiállításon bemutatkozott már bel- és külföldön, és rendszeresen szerepel a zalai művészek csoportos kiállításain.