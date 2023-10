A Csatangolás – London 10 éve címet kapott tárlaton látható képek egy része olyan szubkulturális jelenségekre irányítja rá a figyelmet, mint a homokművészet, a graffiti vagy az aszfaltrajz. Nyilas Ilona emellett a londoni közterek hangulatát is igyekezett megörökíteni.

- London nemcsak egy multikulturális világváros, de egyben a művészetek ikonikus helye is, a világon ebben a tekintetben is az elsők között található – magyarázta a fotográfus. – Szinte mindenütt teret nyert magának a művészet, még az utca is a művészeté volt. Ez a jelenség annyira megragadott, hogy meg kellett örökítenem. Olyan jelenségek láthatóak ezeken a képeken, amelyekre rácsodálkoztam.

Nyilas Ilona konkrét példákat is említ. A South Bank környékét élő szobrok lepték el. Olyan emberek, akik különleges jelmezeket öltve és arcmaszkot is alkalmazva mozdulatlanul várták az érdeklődőket. Ha némi aprópénz – vagy ahogy a londoniak mondják: coins – került az előttük lévő dobozkákba, pózt változtattak. Ezért mozdulatművészeknek is nevezik őket. Ugyancsak meghatározó jelensége volt a londoni utcaképnek a táncművész, aki egy rongybabával adta elő különleges produkcióját. A baba volt a partnere, vele lejtettek közösen táncot, tökéletes illúzióját keltve egy férfi és egy nő egymáshoz való intim közeledésének.

- A legizgalmasabb számomra mégis a homokművészek munkája volt – folytatta. – Már korán reggel megkezdték tevékenységüket a Temze éppen apályban lévő részén, a nedves homokból formálták alkotásaikat. A látogatók ezt szintén pénzérmékkel jutalmazták. A homokszobrok azonban néhány óráig éltek csupán, hiszen ahogy jött a dagály, s emelkedett a Temze vízszintje, a folyó könyörtelenül elmosta a szobrokat, hogy átadja a helyet másnap az újabb homokműveknek.

Nyilas Ilona azt mondja: ahogy ezek a szobrok egy nap alatt az enyészeté lettek, úgy tűnt el az utca színes, izgalmas világa is. Az aszfaltrajzolók, a festők, akik annak idején sokszor napokig alkottak, ma már nem találhatóak meg a köztereken. De eltűnt a Salvador Dali Múzeum is, ami 2008-ban még a Temze-partot uralta a híres London Eye közelében. Ma már egy gyorsétterem található a helyén.

- Nagyon örülök, hogy annak idején megörökítettem, s most megmutathatom ezt a szép, különleges világot, de egyben el is szomorít, hogy ma már nincs meg az a jelenség Londonban – fogalmazta meg a kiállítása kapcsán. – A tárlatomon a két leghíresebb piac, a Camden és a Portobello Road hangulatát is felvillantom, valamint néhány további izgalmas londoni utcaképpel egészítem még ki azt, hiszen az is szervesen hozzátartozik a világváros mindennapjaihoz.