A darab egy képzeletbeli magyar faluban, Irgácson játszódik, annak is a kocsmájában, ami a helyi köz- és magánélet gyújtópontja. Ide csöppen be az álmai országába, Portugáliába tartó, írói ambíciókat dédelgető fiatalember, Bece. A keserűkomédia kibontakozása során a néző szembesül a mai magyar társadalmat átható érzelmekkel, a szerelemmel, a féltékenységgel, az egzisztenciális vágyakkal és az álmodozással, de a kisstílű szélhámosságok, valamint az alkohol okozta testi-lelki leépülés különféle fokozatai is megjelennek a színen. A Portugál rendezője a legendás Szkéné Színház egykori művészeti vezetője és igazgatója, Regős János, aki 2020-ban, a Don Quijote kalandjai című kétrészes groteszk kaland-túra színpadra állításakor dolgozott már együtt a Gál Patrik vezette LESzSz Társulat tagjaival. Az új bemutatóra augusztus közepén kezdtek el készülni, részben lendvai, részben pedig budapesti próbákkal.

Az október 14-i premier során kilenc szereplőt láthat a közönség, ebből hárman új tagjai a színjátszó csoportnak. A főbb szerepeket a LESzSz Társulat már nagy rutinnal rendelkező tagjai – Kovács Álmos, Gál Patrik és Vörös Piroska alakítják. A darab érdekessége, hogy a szereposztás miatt (a kocsmárost és a papot is női szereplő személyesíti meg) Regős Jánosnak az eredeti szövegen változtatnia kellett egy keveset, ám a rendező szerint ezáltal még több helyzetkomikumot, valamint abból adódó poént tartalmaz az előadás.