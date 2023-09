A Halis-könyvtár előfizetett az Arcanum Digitális Tudománytár szolgáltatásaira. Ez kiváló lehetőség régi folyóiratok, dokumentumok, újságok tematikus olvasására. A szolgáltatás igénybevétele ingyenes a könyvtárban.

Krasznai Bertalan könyvtáros 9 órától várja az érdeklődőket, s beszél feltételekről, a tudománytár használatáról. Ráadásul a bibliotéka minden nagykanizsai újságot elérhetővé tett a "nagykar" című honlapján, ezek másutt nem is elérhetők. Hosszú ideig nem volt azonban Nagykanizsán újság. Ezt pótolta a Zalai Hírlap. Most a Zalai Hírlap is elérhető olvasóik számára kizárólag a könyvtárban.

Ezután Gulyás Eliza könyvtáros 9.15 órától Érdekes is lehet az ismerkedés egy nyelvvel? címmel tart játékos angolfoglalkozást óvodásoknak, illetve 1. és 2. osztályosoknak. A zenehallgatás és a rajz is segítségére lesz a kicsiknek az angol nyelv megkedvelésében. A foglalkozás célja az idegen nyelv iránti érdeklődés felkeltése sikerélmény által.

A népszerű mesés papírszínház szintén nem maradhat ki a repertoárból. Benkéné Osvald Éva 10 órától klasszikus és kortárs papírszínházi meséket mutat be. Ez a program a mesehallgatásnak és mesenézésnek eddig kevésbé ismert világába repíti a gyerekeket.

Ezúttal 11 órától Nagy András könyvtáros tartja a Játékos ismerkedés 64 mezőn 32 figurával elnevezésű foglalkozást. Aki kezdő vagy alapszinten szeretne megtanulni játszani, esetleg komolyabban érdekli a sakkjáték, akár egymaga vagy éppen kisebb baráti társasággal menne, szeretettel várják.

Osztályokat és napközis csoportokat megbeszélt időpontban szívesen fogadnak, sőt egyeztetett időpontban az iskolába is elmennek.