Ahogy a 2018-ban készült Majdnem eltoltam és a 2019-es Félúton esetében, ezúttal is súlyos társadalmi kérdést boncolgat a rendező a Holnap nem jön fel a nap című új filmjében. Márió, egy húszéves visszaeső bűnelkövető javítóintézetbe kerül, de rövid időn belül kereket old. Újra kell definiálnia magában a szabadság, a bűnösség és a bűntelenség fogalmát. A rácsokon belül és azon túl is a könyvekben talál magára. A szökése után ebben segítségére lesz egy Sebő nevű férfi, akihez a hasonló érdeklődése és a szintén mostoha élete miatt csapódik Márió. Mégsem talál rá az áhított szabadságra, de képes megszelídíteni a körülötte lévő poklot.

A forgatókönyv is a Színház- és Filmművészeti Egyetem (SZFE) televíziós műsorkészítő szakán tanuló Kristóf tollából született. Pontosan emlékszik arra, miként fogalmazódott meg a gondolat. Elmondta: amikor még a Pázmány Péter Katolikus Egyetemre járt, volt egy esztétika órája, ami lefárasztotta. Éhesen, kimerülten hallgatta az előadást. Arra kapta fel a fejét, hogy az oktatója elkezdett mesélni egy filozófusról, aki azon gondolkozott, hogy mindenki evidenciának veszi, hogy lemegy a nap, másnap pedig feljön. De mi a helyzet akkor, ha holnap nem jön fel a nap?

Bellus Attila (balról) és Tóth Artúr az egyik jelenetben a kanizsai Cserháti-technikum kollégiumába

Fotó: Szakony Attila

– Elkezdtem könnyezni, aztán a fáradtság a múlté lett, valami összeállt a fejemben – mesélte. – A gondolat összekapcsolódott egy javítóintézettel, rohantam haza, elkezdtem dolgozni, írni, és néhány hónap után majdnem elkészült a forgatókönyv. Még a forgatás előtt is alakult a szövegkönyv, 180 fokos fordulatot vett a sztori. A történet szerint a legfontosabb, hogy ezt a nyers, piszkos világot ne csupán megfessük, ábrázoljuk, hanem megéljük. Magunkévá kell tennünk a főszereplő Márió bűnösségét, együtt kell lélegeznünk vele, csak így érthetjük meg, hogyan alakul ki egy fiatalemberben ez a számunkra normasértőnek tartott magatartás, a bűnelkövetés. Ha lebontom a társadalom által Márió köré épített falakat, megértem az ő sajátos értékrendjét, akkor kezdem el érezni, hogy ő is ember – egy végtelenül elhagyatott, elhanyagoló közegből érkező, zavart, túlérzékeny, kockázatvállaló, befelé élő ember, aki megfelelő minták hiányában a társadalom peremére sodródott. Ezután pedig elkezdhetem vizsgálni az útkeresését, a hajlandóságát, hogy változtasson a bűnfelfogásán.

A 18 perces filmet Nagykanizsán forgatták augusztus utolsó hetében egy csaknem húszfős stábbal. Kristóf elmondta: a Cserháti-technikum kollégiuma alakult át javítóintézetté.

– Sok intézményt körbejártam, fényképeztem, de ez lett a megfelelő, ez egy elképesztő helyszín. Ezekben a falakban van élet, ami jól illik ahhoz az előbb említett világhoz, ami megjelenhet majd várhatóan október végén a filmvásznon.

A film főszereplője a jelenleg a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen tanuló Tóth Artúr, akit a szombathelyi, a celldömölki, de a budapesti színházlátogatók is ismerhetnek színpadi szerepei alapján, például A Pál utcai fiúk Richtereként. Nem először dolgozik együtt Kristóffal a zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház két színművésze, Czegő Teréz és Bellus Attila, akikhez ezúttal Mihály Péter is csatlakozik a teátrumból.

– Kristóffal évfolyamtársak voltunk az egyetemen, korábban beszélgettünk, de a szorgalmi időszakban nem találkoztunk, aztán felhívott – mesélte Artúr, akit meglepett a felkérés. Mivel érdekelte a film világa, s tetszett neki a forgatókönyv, igent mondott. – Nagyon jó, kihívásokkal teli szerep. Egy, a világban elveszett fiatal a mai problémákra világít rá hangsúlyosan. Kristóf segített a felkészülésben olvasnivalókkal és videókkal, jó együtt dolgozni egy ilyen rendezővel, mint ő, hiszen mindig inspirál.

Ugyancsak a forgatáson találkoztunk a 60 éves Bellus Attilával, aki 13 éve a zalaegerszegi Hevesi-színház tagja, és már korábban dolgozott együtt Kristóffal, a Félúton című filmben.

– Kristóf régóta figyelemmel kíséri a teátrumunk munkáját, gyakori színházlátogató – említette. – Nagy öröm az újbóli közös munka, hiszen az ifjú lendület lenyűgöz, friss a szemléletük, őszinték és vitálisak. Most egy nevelőtanár szerepébe bújtam, a főszereplő egyénisége pedig valósággal magával rántott, alig várom a filmet.

A film operatőre a már diplomás, a Metropolitan Egyetemen mesterszakos Pusztai Lőrinc, jelmeztervezője ezúttal is Szőke Julianna, a Hevesi Sándor Színház munkatársa, zeneszerzője pedig a GINGER? néven ismert Szipőcs Tamás. A film alkotói között van az SZFE több hallgatója, valamint nagykanizsai közreműködők.

A korábbi két sikeres kisjátékfilm önkormányzatok és vállalkozások támogatásának köszönhetően készülhetett el. A mostani forgatáshoz a professzionális kép-, hang-, valamint fénytechnikát olyan cégek biztosítják, amelyek többségében a Magyarországon készülő amerikai és európai filmek, sorozatok műszaki hátterének megteremtéséért felelősek.