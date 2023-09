Egy kis ízelítő a fergeteges hangulatból, a fellépők a nagyszínpadon - Ed Philips and the Mamphis Patrol és az IRIE MAFFIA – és rajongóik a színpad előtt. A Shabby Blues Band a Dísz téren lépett fel. Ma este a Festival Voice és a Zalaegerszegi Szimfonikus Zenekar filmzenei koncertjét hallhatják a Széchenyi téri nagyszínpadon. Vasárnap az Albatrosz Táncsport Egyesület, a Lóci játszik és a VALMAR szórakoztatja a közönséget ugyanitt. A Dísz téri fesztiválszínpadon ugyancsak változatos lesz a kínálat, ma Vitéz László (Barna Zsombor bábszínháza), Felül a gálya (Petőfi 200), Fekete Linda és az Intermezzo Latin Club, valamint a Rox (Kovács Virág Band) lesz műsoron. Vasárnap ugyanitt a Dísz téren a B.B. Jazzy Pop Duo, a Manic Monday lép fel és operett- és musical összeállítással készül Debrei Zsuzsanna, Foki Veronika, Bot Gábor és Hertelendy Attila. A pénteki koncertekről portálunkon is beszámolunk hamarosan.