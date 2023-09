"Felemelkedik minden szív a népdal madarával, amely örökké énekel és nem hal meg soha" – Hans Christian Andersen, dán költő és meseíró gondolatától vezérelve több mint 10 évvel ezelőtt hagyományteremtő szándékkal indították útjára Zalabesenyőben a nyugdíjas dalkörök baráti találkozóját, amit a kényszerű pihenő után az idén töretlen lelkesedéssel folytattak. A kétórás műsor akár egy nagyvárosi színpadon is megállta volna a helyét, a népdalkörök előadását egy ifjú "falubeli" szólóénekes dalcsokrával, a csácsiak slágerekből font összeállításával és versekkel színesítették.

A közel 100 vendéget Horváth Miklós, a rendezvény eredeti ötletgazdája, az alapítvány akkori és Simon József, a mostani elnöke, valamint Bérczes Tivadarné, a nyugdíjas klub vezetője köszöntötte. A műsorfolyamot az 1998-ban alakult, azóta a KÓTA több arany-, és Aranypáva-díjjal, Vass Lajos arany-, és kiemelt arany fokozattal minősített Szivárvány Népdalkör zalai szerelmi dalokkal és tolnai népdalokkal nyitotta meg. Őket galgamenti és kalotaszegi népdalokkal a besenyőiek büszkesége, ahogy a műsorvezető méltán nevezte: a településrész ifjú csalogánya, Kámán Fruzsina (aki a szólóéneklés mellett a Csatári Pávakör és a Völgyi Bandának is tagja, s fiatal kora ellenére a Vass Lajos országos versenyen arany és kiemelt arany minősítést ért el) követte a színpadon.

A vendéglátó Szivárvány Népdalkör 25 évvel ezelőtt alakult

Fotó: Fincza Zsuzsa

A közel 20 éves németfalui Vadvirág Népdalkör 5 Aranypávát, 3 Aranypáva Nagydíjat és Vass Lajos Nívódíjat őriz a vitrinében, ezúttal ifjabb Horváth Károly összeállításában muravidéki katonadalokkal és tolnai népdalokkal kápráztatták el a hallgatóságot. A 2005-ben alakult Alibánfai Lila Akác Dalkör is több népzenei minősítőn szerepelt már sikerrel, Besenyőbe zalai szerelmi és rábaközi dalokból összeállított csokrokkal érkeztek. A 2011-től együtt éneklő, a megmérettetéseken jó eredménnyel szereplő Felsőrajki Népdalkör az idén begyűjtötte a KÓTA Aranypáva és a Vass Lajos népzenei versenyeken az arany és a kiemelt arany minősítést is, s hogy nem érdemtelenül, dalos társaik előtt a muravidéki és a tolnai népdalok éneklésével be is bizonyították. A Vajda József Népdalkör 34 év alatt a számos arany és kiemelt arany minősítés mellett a népdalok előadásáért, a népszokások színpadra állításáért eddig 10 Aranypáva-díjat jussolt. Ezúttal a zalai szerelmi dalok mellett vajdasági népdalokból is ízelítőt adtak. A még csak 5 éves Döbrétei Dalkör már több KÓTA arany-, és Aranypáva-díjjal büszkélkedhet, a találkozón nyugat-bakonyi és Fejér megyei népdalokkal rukkoltak ki, s bemutatták friss citeratudásukat is. Bár a Zalaegerszegért Díjjal kitüntetett Csácsbozsoki Évgyűrűk Dalkör egészen más, úgynevezett könnyűzenei műfajjal jelentkezett, a Kormorán "Egy csepp emberség" című dalának, a Szépkorúak himnuszának előadására hatalmas vastapsot kapott. Végül a hét amatőr kórus közösen is színpadra állt és együtt népi katonadalokat énekelt.

A műsor végén a dalkörök közösen népi katonadalokat énekeltek

Fotó: Fincza Zsuzsa

– A dalköröknek szükségük van a bemutatkozási lehetőségre, hiszen az a koronája a daltanulással, sok próbával járó fáradozásnak. A találkozókon barátságok szövődnek, utána megújult erővel folytatják az értékőrző munkát – fogalmazott Kulcsárné Csejtei Marianna, a 6 népdalkör közös művészeti vezetője.

– A fellépések ünneppé változtatják a hétköznapokat is, a próbákat pedig ünnepi készülődésként éljük meg. A szabadságot jelenti számunkra: azt énekelünk, amit szeretünk, a fizetségünk: ha ezzel másoknak örömet szerzünk – tette hozzá Varjasi Gábor, a Csácsbozsoki Évgyűrűk Dalkör művészeti vezetője.

A rendezvény végén a fellépők a szervezőktől emléklapot és ajándékot kaptak, a találkozó közös uzsonnával és baráti beszélgetéssel zárult.