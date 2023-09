A klasszikus fogásokat egészen modern, XXI. századi környezetbe helyezte a szerző, hiszen a vígjáték akár napjainkban is játszódhatna. A Bánfalvy Stúdió által a minap Lendván bemutatott fordulatos, pergő komédia főszereplője ugyanis egy Elvis rajongó fiatalember, Tom Weals, aki hova máshova utazna párjával. Alice-szel nászútra, mint a világ legnagyobb Elvis találkozójára, Miamiba. Igen ám, de az Angliában egyáltalán nem szokatlan nagy köd miatt indulás előtt, szinte az utolsó pillanatban törlik a járatukat, ezért csalódottan hazatérnek, majd otthonukban meglepve tapasztalják, hogy véletlenül más bőröndjét vitték magukkal a repülőtérről. Eddig akár mindennapos történetről is beszélhetnénk, ám a bőrönd fél millió dollárnyi készpénzt, egy maffiózó „tulajdonát” tartalmazza. A helyzetet tovább bonyolítja Tom testvérének, a simlis Barney-nak megjelenése, aki természetesen lecsap a készpénzre, s egy óvatlan pillanatban meg is szerzi magának azt, ráadásul azt a 20 ezer dollárt is magával viszi, amit Alice nagynénje, a jegyeseket éppen most meglátogató Mary néni szánt ajándékul a fiataloknak. Hogy a történet még zavarosabb legyen, feltűnik a színen a félmillió dollárt visszaszerezni szándékozó maffiózó behajtója, a hírhedt gengszter Frankie, a legvégén pedig Hendy felügyelő révén a hatóság embere is betoppan, természetesen utóbbi két szereplő már régebbről is ismerte egymást.

Az Alice-t alakító Görgényi Fruzsina, Bánfalvy Ágnes és Beleznay Endre

Fotó: Gyuricza Ferenc

A Harmath Imre által rendezett történetben rejlő csavarok, a helyzetkomikumok és az izgalmas karakterek egymásnak feszülése ad bőven lehetőséget a nevettetésre, amit a helyenként jól elhelyezett poénok még tovább generálnak. A darab főszereplői, a Tomot alakító Beleznay Endre kiválóan formálja meg karakterét, s ebben méltó párja a testvére szerepébe bújt Vastag Tamás, akit annak idején énekesként ismert meg a közönség. A női szereplők közt találjuk Bánfalvy Ágnest, a társulat vezetőjét, akit eleinte ugyan kicsit furcsa volt a dzsoggingszerkós, az italt nem igazán megvető Mary néni szerepében látni, ugyanakkor teljességgel hihető, hogy a viktoriánus kor dámái helyett ma ezek a karakterek képviselik az angol társadalomban az idősebb korosztályt.

Beleznay Endre és a gengsztert alakító Urmai Gábor

Fotó: Gyuricza Ferenc

A történet folyománya számos fordulatot követően a megfelelő mederbe terelődik, azaz valamennyi szereplő valódi szándékáról lekerül a lepel, s bár a pénz is elveszik, azt sem Tom és Alice, sem Barney és kedvese, Muriel nem teheti zsebre, végül mégis azt érezhetjük, hogy a főszereplők szempontjából kedvezően ér véget a zűrös nap.