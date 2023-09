Az egybegyűlteket Tóth Renáta, a megyei könyvtár igazgatója köszöntötte, majd dr. Gyimesi Endre a Pannon Írók Társasága elnöke szólt a lap kiadásáról, a formátum és a terjedelem változásairól, a periodika anyagi hátterét biztosító pályázatokról, valamint a legújabb lapszám tartalmáról. A szépirodalmi válogatás és a tanulmányok sora ezúttal Andy Warhol lendvai és Kondor János zalaegerszegi kiállításának képeivel egészültek ki, a reprodukciókat Mészáros T. László készítette.

Bubits Tünde főszerkesztő és Nagygéci József helyettes főszerkesztő a lap néhány szerzőjét szólította a pódiumra, hogy írásaik létrejöttéről szóljanak. Először a muravidéki, lendvai magyar szerzőket bemutató blokk egyik jelen lévő alkotója, Zagorec-Csuka Judit, szlovéniai magyar költő, műfordító, a maribori egyetem oktatója olvasta fel a versét, amely a Pannon Tükörben látott napvilágot. Beszélt az általa magyarra fordított Szerelem-sziget című regényről (szerzője Feri Lainšček szlovén író), amelynek a magyar megjelenését is a költőnő segítette.

Béres Katalin történész Revíziós megmozdulások Zala megyében 1920-1938 címmel közöl tanulmányt a lapban, ennek kapcsán bővítette a hallgatóság ismereteit arról, hogy milyen propaganda zajlott a déli határainkon a Trianon miatt elvesztett területek közelében 1920 után.

A jelenleg Keszthelyen élő Szálinger Balázs már a harmadik verseskönyvét jelentette meg magánkiadásban, amelyek el is fogytak. A változtatás okairól, tapasztalatairól is kérdezte az írót Bubits Tünde és Nagygéci Kovács József. Az est zárásaként a válogatáskötetbe került költeményekből néhányat fel is olvasott Szálinger Balázs.