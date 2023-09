Nagyszerű koncerteket láthatott a Vadpörkölt és Borfesztivál közönsége péntek este Zalaegerszegen. A Széchenyi téri nagyszínpadon az immár 18 éves Irie Maffia látványos és energikus programja nyűgözte le a rendezvényre kilátogatókat, előtte pedig az Elvis Presley dalokat is játszó Ed Philips and the Memphis Patrol hangulatos rock and roll show-ja invitált bennünket időutazásra. A Dísz téren az ország egyik legpatinásabb blues-zenekara, az immár nyolc tagú, s három énekessel működő Shabby Blues Band adott fergeteges koncertet annak apropóján, hogy Kránitz Tóni, a zenekarvezető-szájharmonikás idén töltötte be hatvanadik életévét.

Fotó: Gyuricza Ferenc