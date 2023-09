A Monastery alapítója, a dobos Kovács Róbert szerint a From Blood az egyik legfontosabb mérföldkő a death metalt játszó zenekar történetében, hiszen ezzel a kiadvánnyal valóban sikerült kilépniük a nemzetközi színtérre. Ugyan a 2020-as visszatérésük óta már folyamatosan koncerteztek a környező országokban, továbbá a Postmortem Aggressive End című 1994-es albumuk újrakiadását is egy kínai lemezcég vállalta fel, de most valóban úgy érezhették, nemzetközi szinten is felfigyeltek rájuk.

– A külföldi koncertjeink többek közt arra is rávilágítottak, hogy van respektje a zenekarnak – mondta Kovács Róbert. – Az új kiadó keresése már azzal a megfontolással történt, hogy erről szintről tovább tudjunk lépni. Több nemzetközi kiadóval is tárgyaltunk, köztük egészen komoly lemezcégekkel, végül azonban a spanyolok ajánlatát fogadtuk el. Ennek talán legfontosabb oka, hogy ők koncertszervezést is végeznek, s rögtön olyan lehetőségeket kínáltak, amiket a magunk erejéből biztosan nem tudtunk volna elérni. 2024-ben európai turnén vehetünk részt, illetve lesznek olyan nemzetközi fesztiválok is, ahol szintén ott lehetünk. Ezzel valóban sikerült megvetnünk a lábunkat a nemzetközi színtéren.

A From Blood kapcsán a zenész elmondta: az új album kilenc dalt, valamint egy felvezető részt, egy úgynevezett introt tartalmaz. A lemezen hallható szerzemények közt olyan is akad, amit még 1994-ben írtak, és szerepelt is a Postmortem Agressive End albumon, ám ezt most egy teljesen átdolgozott verzióban hallhatja a közönség. Az új nagylemez zeneileg nagyjából ugyanazt a vonalat hozza, mint az elődje, ám annál valamelyest modernebb. Az első kislemez, a River of the Fallen Souls már elérhető a digitális platformokon, a hazai kiadás ugyancsak a boltokban van már, a nemzetközi megjelenés pedig szeptember 22-én lesz.

Kovács Róbert még egy aktuális hírről számolt be, három évnyi közös zenélés után a basszisgitáros Szanati Szabolcs távozott a zenekarból, helyére Németh Attila érkezett, aki korábban a Shabby Blues Band, illetve a Tales Of Evening zenésze is volt.

– Szabolcs az elmúlt időszakban teljesen újraszervezte az életét, új párkapcsolata van, új munkahelyet talált magának, ezért nem tudja tovább vállalni ezt az intenzív koncertezést – magyarázta a dobost. – Ő maga fogalmazott úgy, hogy nem akar a zenekar továbblépésének a gátja lenni. Nagyon sajnáljuk, hogy így döntött, hiszen remek srác és nagyszerű zenész, akivel a barátság továbbra is fennmarad, de tovább kellett lépnünk. Németh Attila egy képzett basszusgitáros, aki ugyan korábban még sohasem játszott death metalt, de csatlakozása óta már több koncertet is adtunk, és mindenhol nagyon jól helytállt.