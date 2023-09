Az esemény megnyitóján Kazányi Anett, a Kanizsai Kulturális Központ művelődésszervezője elmondta: a Kertész Imre Intézet két jelentős tablókiállítása szinte bejárta az egész országot. A főváros után száz vidéki intézményben és könyvtárban láthatták, és most szeptember 22-ig (péntek) a HSMK-ban is mindenki megnézheti, átolvashatja.

Ezután Matyasovszky Margit, a Nemzeti Művelődési Intézet Zala Vármegyei Igazgatóság igazgatójának köszöntőjét olvasták fel, aki egyéb elfoglaltságai miatt nem lehetett jelen. Beszédében emlékeztetett, igazgatóságuk és a Kertész Imre Intézet jóvoltából lehet a roll up tárlat Kanizsán. Az intézet többek között Nobel-díjas névadója mellett Pilinszky János hagyatékát is kezeli. A magyarok két irodalmi szellemóriásának életpályáját, életművét és a látogatókat is érintő témáit mutatják be főbb műveiken, máig érvényes üzeneteiken keresztül.

Majd Kurucz Kenéz, a Kőrösi-iskola diákja szavalt el két verset és felkészítője, az iskola tanára, Györgyné Bergmann Hajnalka Éva nyitotta meg a tárlatot.