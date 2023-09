A színházi sorozatnak az anyanyelvápolás, az identitástudat megőrzése és a nemzeti kultúra erősítése miatt kiemelt szerepet tulajdonítanak a Muravidéken, de a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet a nézői igényeket is igyekszik figyelembe venni, vagyis az évad összeállításánál általában a vígjátékok, a komédiák és zenés darabok dominálnak. Így lesz ez az előttünk álló időszakban is, a hét előadás közül öt is kifejezetten szórakoztató jellegűnek ígérkezik.

Elsőként a Bánfalvy Stúdió társulata érkezik Lendvára az Elvis, oltár, Miami! című vígjátékkal. A mások mellett Belezney Tamás, Vastag Tamás és Görgényi Fruzsina által játszott előadást szeptember 11-én, jövő hétfőn, 19 órakor mutatják be a muravidéki városban. Októberben a Wass Albert művéből készült a Világ és a vége című zenés történelmi drámát láthatja a közönség az Udvari Kamaraszínház előadásában. A bemutató érdekessége, hogy az egyik főszerepet a lendvai születésű színész-énekes, Pál Péter játssza. Novemberben Máray Sándor A gyertyák csonkig égnek című drámáját hozza el a budapesti József Attila Színház társulata, s várhatóan ugyanebben a hónapban mutatja be Kálmán Imre Csárdáskirálynő című nagyoperettjét a Rátonyi Róbert Színház is a muravidéki városban.

Vígjátékot a salgótarjáni Zenthe Ferenc Színház és a Turay Ida Színház társulata hoz még Lendvára. Előbbi a Gyárfás Miklós által írt Tanulmány a nőkről című komédiát mutatja be várhatóan januárban, utóbbi A vöröslámpás házzal érkezik – a tervek szerint februárban –, ezt a vígjátékot Hunyady Sándor műve alapján Topolcsonyi Laura állította színpadra. Évek óta visszatérő vendég Lendván a Szabadkai Népszínház társulata, tőlük márciusban a Nem élhetek muzsikaszó nélkül című zenés vígjátékot láthatja a közönség.