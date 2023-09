A nyitvatartási idő alatt, 9 és 13 óra között Józsa Tibor könyvtáros vezetésével meg lehet tanulni gólyalábon járni, amit óvodák és iskolák már beépítettek mozgásos tevékenységeik közé. A bibliotékában szeretnék, ha mindenki megismerné az újabb generációk tagjai közül is a gólyalábazás örömét. Hétköznapokon könyvtárlátogatásokhoz kötött programként is ajánlják. 10.30-tól Virág Adrienn könyvtáros a Mesés papírszínház keretében klasszikus és kortárs papírszínházi meséket mutat be. Ez a program a mesehallgatásnak és mesenézésnek eddig kevésbé ismert világába repíti a gyerekeket. Ebben a világban maradva Benke Dániel könyvtáros 11.15-től A hétfejű sárkány – bábelőadás Bercivel, a könyvtár sárkányával című programjával örvendezteti meg a gyerekeket. A fiatalok a magyar népmesén alapuló hétfejű sárkány meséjét hallgathatják meg, akinek segítségére lesz Berci, a könyvtár csintalan sárkánya.