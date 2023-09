Az együttes harmadszor vett műsorára válogatást a filmtörténet legnagyobb slágereiből, s rockszekcióval kiegészülve szórakoztatta a közönséget olyan darabokkal, mint például a Dallas főcímzenéje vagy a Hyppolit. Idézett még többek között a Star Wars, a Ben-Hur, a Jó, a Rossz és a Csúf zenéjéből, s a zenekar tagjai kórusként is megszólaltak egy ismert Bud Spencer-film vidám epizódját előadva.

Hatalmas tömeg kísérte figyelemmel az előadást

Fotó: Pezzetta Umberto

A zenekart ezúttal is Pejtsik Péter zeneszerző vezényelte, aki csellistaként kezdte pályafutását, játszik basszusgitáron és hegedűn, az After Crying zenekar alapítója. Zeneszerzői és előadói munkássága mellett 25 éve foglalkozik szimfonikus hangszereléssel. Így vall erről a honlapján: „Szenvedélyem és szerelmem a szimfonikus zenekar, amelyet saját műveimen kívül többszáz átirat és hangszerelés, köztük egészestés darabok után meglehetős gyakorlattal kezelek, mégis újra és újra élvezettel fordulok e titokzatos játszótér felé.” A koncerteken, így szombaton Zalaegerszegen is, műsorvezetéssel közelebb a közönséget a filmek és filmzenék világához.

Korponay Zsófia énekelt

Fotó: Pezzetta Umberto

A közönség a zalaegerszegi Sárközi Rolandnak is tapsolhatott, a 17 éves énekes többek között a New York, New York előadásával nyűgözte le hallgatóságát. Közreműködött még a műsorban a szombathelyi Korponay Zsófia, aki Tina Turner és Whitney Houston slágereivel aratott viharos sikert.

Tóth László, a szimfonikus zenekar elnöke elmondta: nagyon örül, hogy a gazdasági nehézségek ellenére idén is sikerült megrendezni a filmzenei koncertet, köszönhetően az önkormányzatnak, a Kvártélyháznak és a rendezvényt megnyitó Galbavy Zoltán önkormányzati képviselőnek, aki sokat segített a szervezésben. A közönség lelkesedése visszaigazolta, hogy érdemes volt idén is megrendezni, s reméli, jövőre ugyancsak lesz rá lehetőség.