Az évadnyitó társulati ülésen Vigh László országgyűlési képviselő hangsúlyozta, jó darabokkal lehet elérni, hogy a városban beszéljenek a produkciókról, és minél többen látogassák a színház esteket. Balaicz Zoltán polgármester emlékeztetett az energiaválság okozta bizonytalanságra, s leszögezte, jó döntésnek bizonyult, hogy szemben más színházakkal, a zalaegerszegi társulat mindvégig játszott, amiért hálás a város közönsége. Elmondta, a háborús és inflációs helyzet ma sem teszi könnyebbé a művészeti intézmény fenntartását, de ennek ellenére, egyetértve a színházi szakszervezet kérésével, a város a színházi munkatársak számára plusz béremelés lehetőségén dolgozik.

Az évad feladatait dr. Besenczi Árpád igazgató sorolta, de előtte gratulált Ecsedi Erzsébet színművésznek az életmű díjhoz, amit e hónapban vehet át Budapesten, és Bálint Péter színművésznek, aki 50 éve vette át a színi diplomáját a marosvásárhelyi akadémián. A direktor hangsúlyozta, a magas színvonalú előadások létrehozása az elsőrendű feladata a színháznak, amellyel a 9200 darabos bérletcél teljesíthető. Tájékoztatott, hogy már szeptember 11-én játszanak, ekkor a Herkules című hőstörténet kerül a nézők elé, majd a pályázati lehetőséggel megvalósult Para című ifjúsági előadást is műsoron tartják. A Ballépés jobbra című vígjáték premierje szeptember 29-én lesz, október 13-án mutatják be az Indul a bakterház című falusi bohózatot. Január 19-én érkezik a következő premier: a Tartuffe című színművel Farkas Ignác Jászai-díjas színművész rendezi. Március 8-án kerül a színpadra először a Becsvölgye című színmű, melyet Szálinger Balázs írt, s Mihály Péter rendezi. Április 12-én az Annie, a kis árva című musicallal zárul az évad. A Tantermi deszka sorozatban pályázati forrásból mutatnak be két kortárs darabot. A Hevesi Sándor Színház színpada már e hét csütörtökjén benépesül, ekkor tartják a Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház 175 évét ünneplő gálaestet.

A társulati ülés a törzsgárda tagsági jutalmak átadásával ért véget, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40 éve a színházban dolgozó munkatársaknak nyújtotta át Besenczi Árpád. Közülük a legrégebb óta, negyven éve dolgozik a zalaegerszegi teátrumban Ható István díszítő.