Eva Virsik nemzetközileg is elismert zongoraművész ad koncertet szerdán (09.13.) Zalaegerszegen a Városi Hangverseny- és Kiállítóteremben 18 órakor. A Steinway művész, aki koncertelőadóként, valamint zenekari szólistaként is nagy sikereket ért el Európa, az Egyesült Államok és Ázsia-szerte most Zalaegerszegre látogat.

Ezen a komolyzenei estén, a több, mint száz évvel ezelőtt Zalaegerszegen élt ősei emlékére és azok elismeréseként játszik, így szeretné ünnepelni városunkat, annak történelmi hagyatékát, vibráló szellemét, az itt élő polgárokat. Előadásában Chopin, Schumann, Liszt és Rahmanyinov műveit hallhatjuk.

A koncertre a belépés díjtalan.