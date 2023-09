Műsorunk első részében felidéztünk pár szívet megdobbantó régi slágert, beszéltünk a kétezres évek elején berobbant tehetségkutató műsorokról, a közös zenélés öröméről és az abban megélt fejlődésről. Most, a folytatásban szó lesz többek között a koncertek nyújtotta felemelő pillanatokról, a közönségről, valamint arról, hogy mit is hozhat a formációnak a jövő. A ZAOL Podcast adásának vendége továbbra is Szatmári Zsolt, a a Thrills Acoustic Duo zenésze.