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2 órája

A zalai mozik hétfői műsora

Zaol.hu

Zalaegerszeg

Art Mozi: 16.30 Macskaland (francia-svájci családi film); 18.15 Bazi nagy görög lagzi 3. (amerikai vígjáték); 20.00 Szeánsz Velencében (amerikai-angol thriller)

Cinema City: 14.30, 16.30, 18.30, 20.30 Miután annyi minden történt (amerikai romantikus film); 13.00, 15.15, 17.30, 19.45 Szeánsz Velencében (amerikai-angol thriller); 13.30, 18.00 Bazi nagy görög lagzi 3. (amerikai vígjáték); 15.45, 18.15, 20.30 Az apáca 2. (amerikai horror); 20.00 A védelmező 3. (amerikai akciófilm); 15.30 Gran Turismo (amerikai akciófilm); 13.20 Barbie (amerikai vígjáték)

Nagykanizsa

Cinema: 15.45, 17.45 Miután annyi minden történt (amerikai romantikus film); 17.15 A védelmező 3. (amerikai akciófilm); 18.15, 20.00 Az apáca 2. (amerikai horror); 19.30 Bazi nagy görög lagzi 3. (amerikai vígjáték); 20.30 Szeánsz Velencében (amerikai-angol thriller)

Címkék#mozi#moziműsor#film

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