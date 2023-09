Az énekes-gitáros Sebastijan Lukovnja, a gitáros Andrej Knehtl, a basszusgitáros Martin Pockar és a dobos Marko Brvar alkotta négy fős csapat az organikus hangzásvilág és a könnyed, befogadható dallamok híve. Szerzeményeik a Beatles által megteremtett brit zenei világhoz vezethetőek vissza, ugyanakkor a modernebb stílusok is hatással voltak rájuk, ezért aztán dalaikban több műfaj jegyei keverednek. Eddig két albumot adtak ki, jelenleg a harmadik nagylemezükön dolgoznak. Legnagyobb slágerük a nyolc évvel ezelőtt megjelent Nov dan (magyarul: Egy új nap) című dal, amely gyakran volt hallható a szomszédos ország rádióiban is. Lendvai koncertjükön legújabb dalukat, a Skok v neznano (magyarul: Ugrás az ismeretlenbe) című szerzeményüket is bemutatták, amelynek egyik érdekessége, hogy felvételeihez muravidéki szakemberek biztosították a technikai hátteret.