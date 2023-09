Halász Gyula elmondta: közadakozásból szeretnének emléktáblát állíttatni és civil szereplőként megemlékezést tartani a hajdani Fabik Károly úttörőház, ma a Pannon Egyetem Nagykanizsa-Körforgásos Gazdaság Egyetemi Központ Zrínyi utca 18. számú épületén november 9-én csütörtökön.

– Az 1973-ban rendezett első kanizsai fesztivál és nemzetközi jazz hétvége mérföldkőnek tekinthető a kanizsai jazz történetében, hiszen ezzel azóta is a hazai és a nemzetközi jazz színtérben is jelen van a város - fűzte hozzá. - Nagykanizsa részese a nemzetközi és hazai jazz történelemnek. Azok a világsztárok, együttesek és művészek, akik felléptek az egyetemes kultúra fontos szereplői voltak és sokuk jelenleg is az. A stílus kedvelőit, támogatóit arra kérjük, hogy lehetőségeik szerint támogassák a közadakozásból elkészítendő emléktábla és az ehhez kapcsolódó rendezvény megvalósulását. Ebben kiemelkedő partnerünk a Honvéd Kaszinó igazgatója, Halmos Ildikó.

Halász Gyula hozzátette: az emléktábla tervezését és kivitelezését a megyeszékhelyi Béres János Vajda Lajos-díjas szobrászművész vállalta, aki a kezdetektől fogva a kanizsai jazzmozgalom lelkes támogatója. A korábbi években is többször dolgozott már a civilekkel, például legutóbb tavaly az I. Magyar jazz történeti emlékpontra készített emléktáblát az Ady sétálóutcára. A művész már tett egy nagylelkű gesztust: munkadíj felszámítása nélkül vállalta az új tábla megalkotását.