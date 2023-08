A kiállítást Varga Szilárd, a klub elnöke nyitotta meg, a képanyag összeállításáról és a vas szerepéről az alkotó Molnár Tibor beszélt. Kiemelte: a fényképek nem egyszerű keretbe kerültek, hanem vaslapokra, mely különlegesebbé teszi a megjelenésüket.

– Az újszerű megoldás ugyan gazdaságosabb volt, viszont bonyolultabbá tette a megjelenítést – mesélte. – Továbbá némelyik téma még igényelte azt is, hogy ne egy hagyományos kiállítás legyen, hanem annál egy kicsit többet adjon. Egy vasdarabot nem nehéz rozsdássá tenni, hiszen szabadban, az időjárási körülmények megoldják ezt a folyamatot. Szerettem volna elkerülni a homogén felületet, ehhez némi beavatkozásra volt szükség. Szórtam a lemezdarabokra füvet, faleveleket, földet és jól meglocsoltam vízzel. Ám ettől függetlenül hagytam a természetnek is, hogy tegye a dolgát: némelyikre felmászott a csiga, a giliszta, megtisztelte egy madár is.