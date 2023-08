- Intézményünk már hosszú ideje elkötelezett a zöld szemlélet mellett és az országos trendeket figyelve kollégáinkkal közösen döntöttünk úgy, hogy megpróbálunk kialakítani egy magkönyvtárat – bocsátotta előre Tóth Renáta, a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár igazgatója. Hozzátette, a zöldítést, a beporzást, valamint a méhlegelők létesítését szem előtt tartva fordultak felhasználóik felé, akiktől virágok és a kertben termő hasznonnövények magjait kérik. Tóth Renáta bízik abban, hogy sokan megmozdulnak, s eljuttatják hozzájuk adományaikat. A siker érdekében nemcsak a zalaegerszegiekre számítanak, hanem a kistelepüléseken élőket is megszólítják. Azok között, akik magot adnak le, havonta egy zöld ajándékcsomagot sorsolnak ki. Ebben olyan hasznos tárgyak lesznek, melyeket egy kiránduláson vagy természetjárás során használhatnak. S hogy mi lesz a magok sorsa? Azokból egy különleges gyűjteményt hoznak létre, s az állományt egy felújított katalógusszekrényben helyezik el.

A gyűjtést nyereményjátékkal is ösztönzik

A fiókokban betűrendben sorakoznak majd a kis borítékok, melyeken feltüntetik a nevet, bennük pedig rövid leírásokat helyeznek el. Ezekben szerepel majd, hogy mikor lehet elvetni a magot, illetve hogy mire kell ügyelni a gondozás során. Kitérnek például az ültetés optimális időpontjára, a sortávolságra, valamint a növény víz- és fényigényére. Az összegyűlt tasakokból a jövő esztendőben az olvasók egyet-egyet magukkal vihetnek, tartalmukat elvethetik kertjeikben, de ablakaikban is nevelhetnek belőlük növényeket. Előfordulhat, hogy valaki ezért kap kedvet ahhoz, hogy egy könyvet kölcsönözzön vagy olyan dokumentumot keressen, ami az adott fajta termesztésével foglalkozik. Tóth Renáta szerint ezzel az akcióval mindenki jól jár. A részvétel jó érzéssel töltheti el az adakozókat, örömmel azokat, akik kapnak. Az intézmény számára is van előnye, hiszen közösséget építenek, miközben hozzájárulnak a környezettudatos szemlélet terjedéséhez. Erre, mint az igazgató fogalmazott, nagy szükség van, s reméli, hogy a programmal nemcsak a felnőtteket, hanem a felnövekvő generáció tagjait is meg tudják szólítani.