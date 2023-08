A színházi előadást megelőzően – a fesztivál nyitó előadásaként – Kelemen Barna és Kokas Katalin közös hegedűkoncertjét tekinthették meg az érdeklődők. A nemzetköz hírű művész-házaspár az egyik kiemelt közreműködője lesz az idei Hétrétországnak, több alkalommal is közönség elé lépnek.

– A Hétrétország mindig a műfaji sokszínűség jegyében zajlik – mondta Sülyi Péter fesztiváligazgató. – A klasszikus zenei program idén a Kelemen-Kokas házaspárra épül, méghozzá oly’ módon, hogy most az általuk képviselt Fesztivál Akadémia Budapest is a támogatónkká lépett elő, ahogy az korábban is történt a Virágzás Napjai, azaz a pünkösdi őrségi fesztiválok során.

Sülyi Péter hozzátette: élményekben igencsak gazdag hétvégén vannak túl, s a programok sorából mindenképpen kiemelkedik a Háy színmű, amit zsúfolásig telt nézőtér előtt mutattak be. Mindez azt is jelzi, hogy van igény arra a kulturális misszióra, amit a Hétrétország képvisel, s az ország szinte minden pontjáról érkeznek vendégek erre a néhány napra, akik az ilyen kínálatra fogékonyak.

A kilenc napos őrségi fesztivál hétfői legfontosabb eseménye Ferenczi György és az 1sp Pesti Rackák koncertje lesz, amely 20 órakor kezdődik az Omega Parkban, míg előtte – 17 órától a Dresch Mihály Jazz Quartet mutatja be műsorát a Pajtaszínházban. Kedden 9 órakor közösségi tájképfestésre várják az érdeklődőket, 11 órától U. Nagy Gábor Ybl-díjas építész tart interaktív előadást a modernitás és az őrségi népi építészet kapcsolatáról, majd 15 órától a Ziránó Színház gyermekműsorával folytatódik a program. 18 órától Berecz András ének- és mesemondó lesz a Hétrétország vendége, zárásként pedig Beck Zoltán és Vecsei H. Miklós közös estjét rendezik meg.