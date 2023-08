Az imádságok, versbetétek és andalítóbb dallamok mellett természetesen dinamikusabb darabokat is megszólaltatott Szentmártoni Imre, művésznevén St.Martin, aki mindig figyel arra, hogy éppen mit kíván a hallgatóság. A szakrális tér pedig olyan többlet, ami valóban még inkább áhítatosabbá teszi a dallamokat.

A szaxofon St.Martin szerint közel áll az énekhanghoz Fotó: Mozsár Eszter

– A szaxofon nagyon közel áll az emberi énekhanghoz. Az előadás közben mindig szólok néhány mondatot a közönséghez a dal keletkezéséről vagy hangulatáról, majd következik a zene, ami majdhogynem énekléssel ér fel. A pánsíp a maga egyszerűségében pedig az egyik legnagyszerűbb hangszer – mondta St.Martin, aki tíz év trombita-, majd basszusgitár- és dobtanulmányok után 18 évesen váltott szaxofonra, később pedig belépett életébe a pánsíp is. – Miles Davis és néhány kiváló kollégája mondta egyszer, hogy a dobokon nyugszik a zene, de az egyszerűnek mondott pánsíp is vetekedhet a ritmushangszerrel. Minden hangszeren nehéz játszani olyan tekintetben, hogy másra kell figyelni a megszólaltatásuk során. Ismert a görög anekdota a pásztorok kecskeszarvú és -lábú istenéről. Pán beleszeretett Szürinx nimfába, ám a lány elmenekült előle. A pásztoristen a folyónál utolérte a nimfát, de az istenek megszánták és nádszállá változtatták a lányt. Pán ebből a nádszálból szerkesztette meg a pánsípot, azaz a szürinxet. Azt tartják, hogy a hangszerből a fiatal nimfa sóhajtása is hallatszik. A pánsíp hangja tényleg olyan, mintha lélekig hatolna, mintha földöntúli hangzása lenne.

– A két hangszer hangulata kiegészíti egymást?

– Bízom abban, hogy segítik egymást. Például választok egy lassú, melankolikus dallamot a pánsípon, majd következik a szaxofon, ami talán szélesebb spektrumot kínál. A hallgatóság talán nem is sejti vagy érti, de a rendezvény utáni beszélgetések során kiderül: nemcsak ők kapnak sokat a koncerttől, hanem magam is teljesen feltöltekezem a közönség jelenléte által. A visszajelzés a szemekből, a taps azt mutatja, hogy én sokkal többet kapok tőlük, mint amit én adok nekik – mondta St.Martin.

Pánsípon is játszott a koncerten Fotó: Mozsár Eszter

Az itthon és világszerte kedvelt előadó számos albuma között találunk platina- és aranylemezt is. Eddig 26 önálló nagylemez szerzője és előadója. Zenei munkásságát több kitüntetéssel ismerték el – eMeRTon-díj az év hangszeres szólistája kategóriában, Aranyharang-díj, Regionális Príma-díj, Aphelandra-díj –, valamint karitatív tevékenységéért megkapta a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést. Tavaly a magyar kultúra napján Vásárhelyi Művészeti Díjjal jutalmazták szülővárosában, Hódmezővásárhelyen.

Talán kevésbé ismert, de 2012 óta szervezője és mentora a St.Martin Nemzetközi Művésztelepnek, ahova hazai és külföldi neves kortárs festők kapnak meghívást. Valahol így fogalmazott: „A dallamok úgy színezik az életemet, mint én a festővásznat”. St.Martin tehetséges fotós is, 2017-ben Magyarországon a TIT nemzetközi fotópályázaton az év fotója díját, 2020 novemberében a FIAP nemzetközi fotóművészeti diplomáját kapta. Eddig négy verseskötete jelent meg, legutóbbiból a zalaegerszegi koncerten is felolvasott.