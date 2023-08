Láthatók játékok, könyvek, konyhai használati tárgyak, a paraszti háztartások eszközei a 20. század évtizedeiből, illetve vallási témájú tárgyak is.

A megnyitón Kulman Ferencné alpolgármester köszöntötte a megjelenteket.

-Mit is jelent valóban a retró? Valójában mindent, ami a múltat idézi - kezdte. - Retró minden, ami a korábbi időkből származó dolgot foglal magába, vagy arra vonatkozik. Egyszóval a múltba való visszatekintést jelenti, a múlt emlékét őrzi.

Arról is beszélt, hogy a régi dolgokat azért őrizzük meg, mert ragaszkodunk azokhoz a tárgyakhoz, melyek emlékeket idéznek fel bennünk, úgy érezzük, hogy ezek révén kapcsolatot teremtünk elődeinkkel.

-A kiállítással az volt a célunk - folytatta -, hogy megmutassuk az ifjabb generációnak, hogyan éltek, mivel dolgoztak korábban, milyen gyerekjátékokkal játszottak 30-40 évvel ezelőtt. Az utóbbi évtizedekben megváltozott a világ, megváltoztak a gyerekek, az igények és a lehetőségek is mások lettek. A mai fiatalok mindezeket csodálkozva nézik. Ma a fejlett technika világában a régi dolgok kicsit viccesnek tűnnek, de a retró stílus ma reneszánszát éli, szeretik a gyerekek a régi fajátékokat, mesekönyveket, a fiatalok a retró stílusú ruhákat új köntösbe öltöztetve. És vannak, akikben nosztalgiát keltenek. A felhívás elérte célját, sokan sokat tettek azért, hogy a kiállítás létrejöjjön.

Grédics Erika közművelődési szakember pedig köszönetet mondott mindazoknak, akik segítették a kiállítás összeállítását. A tárlat augusztus 25-ig látogatható.