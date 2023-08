Oly szorgos kezű királylányok gyűltek össze a Mindszentyneumban, még a koronájukat is elkészítették maguknak.

A földszinti foglalkoztatóterembe lépve első pillantásra nehéz is volt eldönteni a koronás fők láttán, ki a legfőbb királynéi fenség a rajzeszközökkel, kivágólapokkal megrakott asztalnál, de aztán kitűnt a gyerekek közül Rákosné Paizs Szilvia múzeumpedagógus.

Mint elárulta, hétfőn nyitotta meg képzeletbeli kapuit a napközis rendszerű Sisi-tábor, ahol a magyarok szeretett királynéjának életével, korszakával ismerkedhetnek meg a gyerekek játékos formában. A program apropóját a Gödöllői Királyi Kastély gyűjteményének legszebb darabjait bemutató, június 8-án megnyílt kiállítás adta. A tematikában felhasználják a kastély mesebeli tulajdonosa, herceg Egérváry Elemér naplójából vett történeteket is. Az elképzelt hercegi kalandokat Faludi Ildikó és Reményi Márton három kötetbe szerkesztette, amihez a képi világot Ferenc Tamás rajzai teremtették meg. A történetekből még társasjáték is készült a kastélybeli élet bemutatásra.

I. Ferenc Józsefet és Wittelsbach Erzsébetet 1867. június 8-án koronázták Magyarország uralkodójává, és Sisi életének a koronázási ajándékot jelentő gödöllői kastélyhoz kötődő időszakával ismerkedhetnek meg a kisiskolások az Egérváry meséket is követve. No meg a kiállítás egyes részleteit is felhasználják a foglalkozásokon. Így készültek például a kastélyban viselt nappali öltözetek alapján a papírból kivágott, aztán kiszínezett ruhák. Egy korabeli babán pedig gyakorolhatták, hányféle rétegből áll össze a hétköznapi, illetve báli öltözet. A koronázási szertartás felidézésére elkészítik az országalmát, ami a ceremónia alatt a király kezében nyugodott, és Sisi szinte elmaradhatatlan tárgyát, a legyezőt is. A kastélybeli életet is megismerhetik a gyerekek, miként zajlottak az étkezések, mik voltak a kedvenc édességek. Táncos délután is szerepel a programban, ahol Sisi kedvence, az ibolyával ízesített tea is asztalra kerül, és a társasági protokoll mellett a polka lépéseit is megtanulhatják a gyerekek. A kerttervezés sem maradhat el, amihez színes száraztészta és virágszirmok sokasága lesz az alapanyag. S ha már kert, akkor szó lesz Sisi kedvenc állatairól, virágairól, sőt még parkerdei nyomolvasásra is indulnak, ha az időjárás engedi. A zárónapon pedig szerepjátékot is előadnak: milyen lehetett királykisasszonyként élni, hiszen ehhez a koronát amúgy is mindenki elkészítette magának. És ha már játék, akkor a főúri gyerekek kedvelt időtöltéseit is kipróbálják.

Mint a tagintézmény vezetője, Csengei Ágota elmondta, a társintézmény, a Göcseji Múzeum táborai utánra hirdették meg programjainkat, mintegy folyamatosan kínálva így elfoglaltságot a vakációra. Ennek jegyében a jövő héten a gyerekeket mesetáborban fogadják, ahol Tóth Adél vezetésével a legendák nyomába erednek mókás, játékos és elgondolkodtató feladatokkal.