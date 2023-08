Olvasni kell! Ez a Margó üzenete a kezdetektől, és a fesztivál három napja is legfőképpen erről szólt csütörtöktől a szentgyörgyvári Margófeszten.

Az első napi vihar sem zavarta meg a programot, amit az is mutatott, hogy Beck Zoltán énekes-dalszerző és Grecsó Krisztián író beszélgetését száznál többen kísérték figyelemmel a templomban, emelt ki egy mozzanatot Valuska László fesztiváligazgató érdeklődésünkre.

Mint mondta, a péntek már kifejezetten erős forgalmat hozott, különösen az Aranyakkord és a Galaxisok koncertje vonzotta az érdeklődőket. Sokan kísérték figyelemmel azokat a beszélgetéseket is, amelyekre zalai és régióbeli vendégeket, civileket hívtak meg, hogy megvitassák, mit jelent zalainak lenni. Ha már helybeli téma, a fesztiváligazgató véleménye szerint a háromszázötven lakosú falu életét nem bolygatták fel. Ebben az is közrejátszott, hogy az itt élőkkel együtt választották ki a helyszíneket, a meghívandó vendégeket. A fesztivál nem különül el a falutól, hanem keresztül-kasul átszővi, mondta. A visszajelzések azt mutatják, a szentgyörgyváriak közül is sokan kísérik figyelemmel a programokat. Élhető, minőségi kis fesztivált szerettünk volna létrehozni, és sikerrel jártunk, tette hozzá.

Közel 50 zenei és irodalmi programot kínáltak

Fotó: Margófeszt

A 2011-ben útjára indított Margó Irodalmi Fesztivál 2021-ben fedezte fel magának először a zalai települést. A Margófeszt idén a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Főváros program legnyugatibb csatlakozott települését is jelentette, segítséget nyújtva ahhoz, hogy a látogatók felfedezhessék Zala vármegye természeti, kulturális és gasztronómiai értékeit, miközben közel 50 zenei és irodalmi program közül válogathattak a kis település életébe csöppenve. Mondhatni, szó szerint, hiszen a látogatók megtanulhatták a zalai nyújtott rétes készítésének titkát is. Az édesszájúak különösen jól járhattak, mert volt még mézeskalács-díszítést bemutató workshop, és a pörkölttorta készítésével is lehetett ismerkedni. Maradva az ízeknél: termelői piknik és verbális gasztrokiállítás mellett rizlingországba, Rezibe vezetett túra is szerepelt a kínálatban. A község helytörténeti érdekességei pedig szakavatott kalauzolás mellett tárultak fel Szentgyörgyvár utcáit járva. Szó esett még a balatoni eredetmítoszokról, az éj leszálltával mozi, klasszikus zenei koncert vagy épp a csillagvizsgálat közül választhattak a fesztiválozók.