Kiadvány mutatja be a Letenye értékeit

Egyelőre 33 címszót tartalmaz a települési értéktár Letenyén, ám annak további bővítésére is van lehetőség. A már felvett értékek ismertetésére kiadvány is készült, melyet sajtótájékoztatón mutatott be Dömők József, a Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója.

Dömők József a minap megjelent kiadvánnyal Fotó: Gyuricza Ferenc

Elmondta: Magyarország kormánya 2013-ban döntött a helyi értéktárak létrehozásáról. Letenyén 2014 nyarán hozott határozatot annak megalakításáról a képviselő-testület, az értéktárral kapcsolatos feladatokat pedig a Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár kollektívájára bízta. - Az elmúlt évek csendes, de folyamatos munkával teltek, igyekeztünk feltérképezni azokat az épített, természeti, kulturális és szellemi értékeket, amelyek megtalálhatóak városunkban – folytatta Dömők József. – A települési értéktárunkba ennek a tevékenységnek köszönhetően 33 helyi érték került be, a legtöbbje a bizottság javaslatai alapján. Köztük a Szentháromság templom, a Szapáry-Andrássy kastély és annak parkja, az ott található közel 300 éves platánfa, és az a Kossuth-emlékoszlop, amit a néhai kormányzó halálának évében, Magyarországon elsőként állítottak fel tiszteletére. Emellett a kulturális és szellemi értékeinkre is büszkék vagyunk, így bekerült az értéktárba a népművészeink, festőink, íróink munkássága is. Az értéktár kialakításával kapcsolatos munkában fontos mérföldkövet jelentett, hogy sikeresen szerepeltünk az agrárminisztérium és a Hungarikum Bizottság pályázatán, ezáltal lehetőségünk nyílt egy olyan kiadvány megjelentetésére, amely röviden bemutatja ezen értékeinket. Fotó: Gyuricza Ferenc A tetszetős kivitelű, ízlésesen megszerkesztett, rövid leírásokat tartalmazó, fotókkal gazdagon illusztrált kiadvány 1400 példányban jelent meg. Az elkövetkező napokban minden letenyei háztartás kap belőle egy-egy példányt, a többit pedig közintézményekbe, könyvtárakba juttatják el. Dömők József – aki a települési értéktár bizottság elnökének feladatkörét is ellátja – hozzátette: reményeik szerint a kiadvány arra is ösztönzi a lakosságot, hogy további javaslatokat tegyenek a települési értéktár bővítésére.

