Borvári Lili polgármester úgy fogalmazott, többek között azért is ők, mert Petrikeresztúr Zala szívében található, így a vármegye bármely pontjáról viszonylag könnyen elérhető. A KoraDélután családi nap programja pedig nemcsak az egyesület tagjainak, illetve a velük kapcsolatba került családoknak szólt, hanem mindenkinek, aki érintett, vagy akár érdeklődést mutat a téma érint.

- A Korán Érkeztem Közhasznú Egyesület szülőtámogató szervezet is – mondta a polgármester, aki maga is tagja az egyesületnek. – Ezért nemcsak gyermekprogramokkal, például babasarokkal, kutyaterápiás vagy kézműves foglalkozásokkal készültünk, de a felnőttek számára is kínálunk hasznos elfoglaltságot. Ez utóbbiak közül nagy hangsúlyt fektettünk azokra a játékos ügyességi feladatokra, amelyekben a családtagok együtt vesznek részt, így az élményszerzés örömét is közösen élhetik át.

Az egyesület elnöke, Bognárné Bengő Hajnalka kérdésünkre arról beszélt, hogy Magyarországon – s azon belül Zalában is – hosszú évek óta 10-11 százalék körüli a koraszülöttek aránya, s ugyan a világ átlagához képest hazánk jobban áll, a nyugat-európaiakhoz képest viszont rosszabbak a mutatóink.

- A gyermekek életpályáját és a szülői feladatokat tekintve egyáltalán nem mindegy, mikor és milyen súllyal jön világra az újszülött – tette hozzá az elnök. – Koraszülöttnek tekintünk ugyanis minden olyan gyermeket, aki a terhesség 24. és a 36. betöltött hete közötti időszakban született. Az érintett családok mindegyike egyéni problémákkal küzd, mi ebben igyekszünk segítséget nyújtani a számukra, akár a gyermekek felnőtté válásáig.