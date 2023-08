Délelőtt az eső kissé visszatartotta az érdeklődőket, három főzőcsapat így is hozzálátott az étkek elkészítéséhez, majd a délutáni programra már a nap is kisütött. A megnyitón Nemes Kálmán polgármester és Vigh László, a térség országgyűlési képviselője is köszöntötte a megjelenteket.

Nemes Kálmán beszámolt az elmúlt időszak eredményeiről és a tervekről is. Elmondta, hogy 95 százalékban megújultak a mezei utak a faluban, erre a célra mintegy 100 millió forintot nyertek el. Továbbá megújult a kultúrház melléképülete, a Start-programban belterületi utakat aszfaltoztak. Terveznek a falu temetőiben a parkosítást, a könyvtár épületének külső vakolását, a kultúrház külső festését, illetve egy piactér kialakításában is gondolkodnak. Köszöntötte a polgármester a falu két legifjabb lakóját is, akik szülei a képviselő-testület döntése alapján magasabb összegű egyszeri támogatásban részesülnek.

Nemes Kálmán, a főzőverseny díjazottjai Horváth Erzsébet, Ebinger Ralf a 3. helyezett Ka-Ra Büfé csapatától, 1. helyezett Bözske nevű csapatból Hári Melinda, 2. helyezett Győztes nevű társaság képviseletében Kustos Tímea és Vigh László

Fotó: Korosa Titanilla

Vigh László pedig arról szólt, hogy egy falu akkor él és fejlődik, ha vannak gyermekek. A vidéki élet mellett szólva elmondta: ma már, az Internet és a mobilitás világában nem jelent hátrány faluban élni, vidéken nyugodtabb az élet és jobb a közbiztonság, mint a nagyobb városokban.

A köszöntők után díjazták a főzőcsapatokat, majd fellépők szórakoztatták a falunapra érkezőket. Fellépett a Csesztregi Pávakör, Jurina Beáta és Szilinyi Arnold ismert operett slágereket énekeltek, majd Tóth Tünde érkezett retró összeállítással.