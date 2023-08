A Bábkikötő elnevezésű fesztivált öt év szünet után rendezik meg újra a muravidéki kisvárosban. Az augusztus 22-ig tartó rendezvénysorozatban két szlovéniai, egy horvát, egy szlovák és egy magyar társulat mutatkozik be. A bábfesztivál szervezői nemcsak azt tűzték ki célul, hogy a nyári turisztikai időszakban szórakoztatási lehetőséget kínáljanak a muravidéki városban élő, illetve az ide látogató kisgyermekes családok részére, de az is szándékukban állt, hogy a bábjáték, mint fontos művészeti ág sokszínűségét is bemutassák. A következő előadást augusztus 11-én, pénteken tartják 18.30 órakor, akkor a helyi Pupilla Bábszínház egy ősbemutatóval lepi meg a közönséget, a Bartal Kiss Rita által írt Szomszédság című, gyermekeknek és felnőtteknek egyaránt ajánlott bábjátékát tekinthetik meg az érdeklődők.