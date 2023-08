Az esemény hangulatát jól szemlélteti a hivatalos beharangozó első mondata: "Hozz egy pokrócot, nyújtózz el a fűben, élvezd a legjobb zalai borokat, pálinkákat, kóstolj finomságokat, és élvezd a nyári estét lampionok alatt a Bor.Zene.Zala fesztiválon."

A rendezvény elsősorban a zalai borvidék népszerűsítését tűzte ki célul, ezen a páratlan helyszínen, ahol öt zalai borászat tételeit kóstolhatják a látogatók. A birtok fesztiváludvarában a Zalai Borvidék két körzetéből: a Csáfordi és a Kis-Balatoni körzetből is lesz alkalmuk ízlelni. A borsuli sátorban a Kányaváry Borbirtok borászának vezetésével rapid borkóstolók lesznek, ahol az egyes borászatok tételei mellett a zalai zászlósbort, a Hegykét is megkóstolhatják. A kapunyitás 14 órakor lesz. Ekkor indulnak a zenei programok is, Wine & chill, vagyis egy lemezlovas melegíti a hangulatot a hegyen, majd 17 órától Z-Drums dob show, 18.30 órától pedig DR BRS lép fel a Halott pénz 20.30 órakor kezdődő koncertje előtt. Ezt követően BZZ After Party és retro disco kínál kikapcsolódást.