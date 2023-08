Látva a hatalmas nyüzsgést, sokan vannak így ezzel. Amikor kiválasztottuk idei úti célunkat, nem gondoltuk, hogy a Tihanyi-félsziget öt teljes napra való muníciót biztosít nekünk – a nyaralás végén hiányérzet nélkül. Nem vagyok (sajnos) az a mindent lépésről lépésre eltervező fajta, de annyi azért megfogalmazódott bennem, hogy kicsit strandolunk, sétálunk a faluban, megnézzük az apátságot, aztán majd kirándulunk a környéken (a káptalantóti Liliomkert termelői piac évek óta ott a terveim között, s nem árulok el nagy titkot: ezúttal se jutottam el oda…) Egyetlen fix pont két jegy volt péntekre a Tihanyi Szabadtéri Játékokra, ahol ma (augusztus 19-én) egyébként a zalaegerszegi Kvártélyház társulata A Pál utcai fiúk című musicalt adja elő – telt ház előtt. Nyaralásunk öt napja alatt a négy évszak teljes palettája felvonult – na jó, hó nem esett, de az sokszor télen sem… És ez pont így volt jó. Első este – a soknapi szakadó eső után – a hűvös szélben még fázósan húztuk össze magunkon a kabátot, de azért Felsőkopaszhegyi úti szállásunkról besétáltunk az apátságig, s az őszies nyárban ettünk egy levendulafagyit (Tihanyban mi mást) és köszöntöttük az apátsági templomhoz vezető Pisky sétányon található aprócska Gombóc Artúrt (Csukás István csokiimádó hősét Kolodko Mihály öntötte miniatűr bronzszoborba). És milyen jól tettük, mert napközben sorállás van a kedves kis alkotás előtt.

Kolodko Mihály miniatűr bronzszobra, Gombóc Artúr a Pisky sétányon

Fotó: Varga Lívia

A nagy túra, kis kerülővel

Nem úgy a félsziget csodás kilátóhelyein és legérdekesebb látnivalóin végigfutó nagy körtúra útvonalán. Na, ott nem volt tolongás, pedig a tavasziasra fordult idő kiváló alapot biztosított az efféle elfoglaltsághoz. Mi (na jó, inkább én) természetesen a kijelölt útvonalak közül az egyik leghosszabbat választottuk: a leírások 12 kilométert (másutt 14-et) ígérnek, nekünk 17,5 lett a vége, de megérte a kis kitérőt…

Több mint 17 kilométer hegyen-völgyön át, szó szerint

Magyarország legszebb túraútvonalainak egyike az ófaluból indul és az idilli környezetben elterülő Belső-tó érintésével kúszik fel a gejzírkúpokra, majd a gejzírmezőn keresztül a félsziget nyugati részén lévő legmagasabb csúcsokra felkapaszkodva, végig pazar kilátást nyújtva, a Külső-tó mellett ér vissza a faluba – olvastuk előzetesen a kirándulástippeket megosztó honlap leírásában. Azt már az utunkba kerülő első információs táblán látjuk, hogy a félsziget Magyarország első tájvédelmi körzete volt, s része az 1997-ben megalakult Balaton-felvidék Nemzeti Parknak. Vulkanológusok zarándokhelye.

„Műtét” az erdőben

Az útvonal izgalmas – egyenes szakasz viszonylag kevés van, helyette folyton süllyed és emelkedik, de ettől nem egyhangú. Az első nagyobb domb után elképesztő panoráma tárul elénk: belátjuk szinte az egész félszigetet, előtérben a Belső-tóval, mögötte a falut az apátsággal, a félsziget peremén futó dombok láncolatát, sőt, a távolban még a Füredi-öböl is feltűnik. Utunk hosszan hullámzik a Szarkádi-erdő tölgyei között, ahol egy kisebb „műtétet” is végre kell hajtanunk: az egyik kises tisztáson egy termetes bogár(?) repül a fülembe, amit az engem kísérő hős lovag némi hezitálás után nagy szakértelemmel „kioperál”. Örülünk: megmenekült a nyaralásunk. Az útvonal jól ki van táblázva, mi néhányszor mégis elveszítjük a sárga keresztet – hol egy szintén túrázó lovascsoport, másik nagyobb kitérőnk alkalmával pedig egy kedves, vendégszerető horgász terel bennünket vissza a helyes útra – utóbbi finom, saját főzésű házi pálinkával is megkínálja a tévelygő vándorokat. A nedű nekem s a kedves gesztus mindkettőnknek új lendületet ad. Miután visszatalálunk a sárga kereszttel jelzett útra, az ösvény végig a gerincen fut, alattunk mélyen a Balaton, előttünk (inkább csak lelki szemeink előtt) az Őrtorony kilátó, túránk utolsó állomása. Nagy nehezen megtaláljuk az organikus anyagokból, az egykor ott található római őrtornyokat idéző formában, fa és helyi terméskő felhasználásával készült, 2016-ban átadott építményt a 216 méter magas Apáti-hegyen. Nehéz elszakadni a csodás panorámától, a körülöttünk végtelenül elterülő Balatontól, de ideje némi (késői) ebéd után nézni.

Tihany szimbóluma, az apátsági templom főhomlokzata

Kebab és Jeromos atya kedvence

A faluba beérve szinte arcon üt bennünket a sokadalom, az éttermek zsúfolásig telve, a járdán mindkét oldalt tömeg hömpölyög – a nagy nyugalom után már-már komfortzónán kívüli az érzés. Pedig, jegyzi meg a kisbolt mosolygós pénztárosa, idén nincsenek annyian, mint a megelőző években. Nincs kedvünk – a pincérek prognózisa szerint – fél órát várni a rántott húsra, gyorsabb megoldásként inkább kebabot eszünk, majd megjutalmazzuk magunkat egy, az „apátság királyi páholyában” elköltött kávéval és süteménnyel, ahol – az étlap tanúsága szerint – akár Jeromos atya kedvenc édességét is megkóstolhatjuk. A süti, kávé finom, a vendégszeretet „bencés”, a kilátás pazar.

Kilátás az "apátság királyi páholyából"

Látogatás az apátságban

Másnap – a kissé melegedő tavaszban – az 1055-ben alapított Tihanyi Bencés Apátságba visz utunk, ahol az államalapítás, a „szentkirályok” korából származó emléket, a Tihanyi alapítólevelet mutatják be új, időszaki kiállításukon. Magyarország első, eredeti állapotában fennmaradt okmányát augusztus 31-ig tekinthetik meg a látogatók. A főkapu szemöldökkövén Lécs Ágoston apát monogramja: ALAT (Augustinus Lécs Abbas Tihanienis) 1754 látható (ekkor szentelték fel a templomot ideiglenesen, véglegesen 20 évvel később). Fölötte az apát címere, ami a templombelsőben több helyütt is megtalálható és a kolostor címerévé vált. Nagyrészt az ő nevéhez fűződik a templom török idők (amikor az épületegyüttes végvárként funkcionált) utáni újjáépítése. A kiállítóterekbe a szakrális téren át, a közép-európai barokk művészet kiváló alkotásai közt vezet utunk: az egységes, egy időben készült oltárok és fa berendezési tárgyak kiemelkedő helyet foglalnak el a XVIII. századi magyarországi faszobrászatában.

A magyarság szent helye

Az altemplom a 11. századból való s viszonylag érintetlenül megmaradt. Itt temették el I. Andrást (1046-1060), 1055-ben Szent Ányos és Szűz Mária tiszteletére ő alapította a bencés monostort a félszigeten, amely az alapításkor még sziget volt. A királykripta a szentély alatt helyezkedik el. „Ez a magyarság szent helye, mert az egyetlen, eredeti állapotában épségben megmaradt Árpád-kori magyar királyi temetkezőhely. Zarándokhellyé is vált: minden esztendő szeptember második szombatján ünnepélyes ökumenikus könyörgést tartunk itt a magyarságért, majd mindenki egy-egy szál virágot helyez András király sírjára”, írja ismertetőjében Barkó Ágoston bencés atya az apátság honlapján. A több teremből álló interaktív, modern, látványos, nemcsak a felnőttek, de a gyerekek számára is rendkívül szórakoztató kiállításon megismerhetjük egyebek mellett a félsziget, az apátság és a bencések történetét, megismerkedhetünk a monostorhoz köthető királyokkal, és betekinthetünk a ma ott élő, a környék lelkipásztori feladatait ellátó tizenkét szerzetes mindennapjaiba s egy modern szerzetesi cellába is. Megtudhatjuk, mit sportolnak (nem meglepő módon az úszás és a kerékpározás szinte mindenkinél szerepel), milyen számukra egy ideális nap (Czakó András atya például így vall: „…imádkozz, tanulj, gondolkodj, találkozz, rajzolj, énekelj, táncolj, játssz, nevess, szeress – és dolgozz egy keveset.”), melyik a kedvenc helyük a Balatonnál (Gáspár Adalbert atyának például Káptalantóti), s mit olvasnak szívesen. Ahogy az 1986-ban született, a tihanyi bencés közösséget 2018 óta vezető Mihályi Jeromos perjel a honlap tanúsága szerint fogalmaz: Tihanyi Bencés Apátságunk ezeréves küldetése, hogy itt a Balaton felett hirdesse és szolgálja azt a keresztény és magyar kultúrát, amely felemeli az emberi szívet, kiemel bennünket a hétköznapok szürkeségéből és közelebb vezet a teremtő és gondviselő Istenhez, egyúttal békét és kreativitást ad a ma emberének.” S ahogy a látogatóközpont belépőjén is olvasható, írása végén így búcsúzik: Béke az érkezőnek! Áldás a távozónak!

Komppal a túlpartra

Ezzel az áldással megyünk utunkra – ami ezúttal komppal a túlpartra vezet, hogy a hajókázás élménye is meglegyen, majd másnap az Attila-dombon épült IV. Károly-kálvária (melyet 1960-ban leromboltak, a kőkeresztek, a Jézust és a két latort ábrázoló bronz korpuszok és a Boldog IV. Károly király kápolna 2013 tavaszára készült el) megtekintése után végre beköszönt nyár, így irány a stand. Érdekesség, hogy egy friss gyűjtés szerint Tihanyban található a Balaton legolcsóbb és legdrágább strandja: előbbiben mindössze 600 forintért lehet csobbanni, utóbbiban azonban 10 ezer forint egy belépő hétvégén. Ezért a vendégnek jár strandtörölköző, napozóágy, napernyő és kisasztal, de ha ennél többre vágyik, akkor akár baldachinos napozóágyat is bérelhet 40 ezerért, feltéve, ha négyen vannak. S ha még bírja a pénztárcája, rendelhet 149.900 forintért akár Dom Perignon pezsgőt, igaz, van prosecco 9000 alatt is…

"Hajóvonták találkozása”, Szántódrév, kompkikötő

Búcsú a félszigettől

Másnap a félszigetet egy kiadós futással búcsúztatjuk, melynek végére az eső is elered. Így Káptalantóti helyett felkeressük a Levendula Ház Látogatóközpontot, ahol interaktív kiállítás várja a vendéget, aki mindent megtudhat a Tihanyi-félsziget kialakulásáról, a levendula-termesztésről, továbbá a Balaton-felvidéki Nemzeti Parkról is. S ha már múzeum: hatalmas élmény nem csak az intellektusnak, az érzékszerveknek is az Illatok Háza, amely Tihany szívében, egy gyönyörű, múlt századi műemlék jellegű épületen keresztül kalauzolja a látogatót.

Részlet az Illatok Háza izgalmas kiállítóteréből

A három terem kiállítási anyaga bemutatja a tihanyi levendula történetét, valamint meghonosítója, dr. Bittera Gyula életét, aki a hazai illóolajipar megteremtőjeként világhírnevet szerzett a tihanyi növény számára. Az illatos időutazás során a látogatók bepillantást nyerhetnek az illatok és korabeli drogériák világába, a látványmanufaktúra révén pedig a szappanok, pezsgőlabdák, illatosítók készítésébe is. Hát erre volt elég a „kincses félszigeten” eltöltött öt nap, de van miért visszatérni, hiszen a 30 hektáros Belső-tó felfedezése önmagában is nagy kaland a nádasba benyúló fapallós tanösvényen, sőt, akár csónakon is. S ahogy az elmúlt napokban több ismerősöm közösségi oldalán is láttam: aki visz szotyit, itt akár ürgét is simogathat. És a végére a legfontosabb érv: szeretnék egy itt készült parfümöt, hogy masnis üvegcsébe zárva elhozhassam magammal az örök nyár s a tihanyi levendulamezők frissítő illatát… A szürke őszben biztosan jól jön majd.

Galéria: