Műsorunk első részében már hallhattak keszthelyi gyerekkorról, valamint fiatalkori elképzelésekről a jövőt illetően. Most, a folytatásban megismerkedhetünk a családi örökséggel, valamint elindulunk Budapest és Szeged felé. Ezenkívül beszélünk a lengyel nyelvről, valamint arról is, hogy milyen szerepe van egy városnak egy ember életében. Vendégünk továbbra is dr. Cséby Géza író, költő, műfordító, irodalomtörténész, művelődéskutató, a Lengyel Köztársaság tiszteletbeli konzulja. Műsorunk második részét itt hallhatják, később felületeinken megtalálják a harmadik részt is.