augusztus 23., szerda

Bence névnap

23°
+32
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ajánló

55 perce

A zalai mozik szerdai műsora

Zaol.hu

Zalaegerszeg

Art Mozi: 16.30 Ricsi, a gólya és az elveszett kincs rejtélye (belga-német-norvég animációs film); 18.15 Kivert kutyák (amerikai vígjáték); 20.00 Gran Turismo (amerikai akciófilm)

Cinema City: 10.00, 16.20 Ricsi, a gólya és az elveszett kincs rejtélye (belga-német-norvég animációs film); 20.30 Kivert kutyák (amerikai vígjáték); 10.00, 13.50, 17.15, 20.30 Kék bogár (amerikai fantasy); 12.30 Tini Nindzsa Teknőcök: Mutáns káosz (amerikai animációs kalandfilm); 15.10, 19.50 Gran Turismo (amerikai akciófilm); 14.30, 18.10 Meg 2. – Az árok (amerikai akciófilm); 13.00 Katicabogár és Fekete Macska kalandjai – A mozifilm (francia animációs kalandfilm); 11.00, 17.00 Oppenheimer (amerikai-angol életrajzi dráma); 10.40, 14.45, 17.50, 20.10 Barbie (amerikai vígjáték); 11.40 Elemi (amerikai animációs kalandfilm)

Nagykanizsa

Cinema: 15.00 Katicabogár és Fekete Macska kalandjai – A mozifilm (francia animációs kalandfilm); 15.30, 20.00 Kék bogár (amerikai fantasy); 15.30 Ricsi, a gólya és az elveszett kincs rejtélye (belga-német-norvég animációs film); 17.15 Gran Turismo (amerikai akciófilm); 17.30 Tini Nindzsa Teknőcök: Mutáns káosz (amerikai animációs kalandfilm); 18.00 Barbie (amerikai vígjáték); 19.30 Oppenheimer (amerikai-angol életrajzi dráma); 20.30 Kivert kutyák (amerikai vígjáték)

Hévíz

Fontana Filmszínház: Honthy Hanna terem: 14.00 Tini Nindzsa Teknőcök: Mutáns káosz (amerikai animációs kalandfilm); 15.50 Ürömapám (amerikai vígjáték); 17.30 Indiana Jones és a sors tárcsája (amerikai kalandfilm); 20.00 Gran Turismo (amerikai akciófilm); Kisterem: 15.00 Hat hét (magyar dráma); 17.00 Roving woman (amerikai-lengyel dráma); 19.00 Caravaggio árnyéka (olasz-francia dráma)

 

Címkék#mozi#moziműsor#film

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
mandiner.humagyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.huhirvilag.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hureblog.hulapcentrum.hu
Rádió
gongradio.huhirfm.hu