1 órája
A zalai mozik szerdai műsora
Zalaegerszeg
Art Mozi: 16.30 Ricsi, a gólya és az elveszett kincs rejtélye (belga-német-norvég animációs film); 18.15 Kivert kutyák (amerikai vígjáték); 20.00 Gran Turismo (amerikai akciófilm)
Cinema City: 10.00, 16.20 Ricsi, a gólya és az elveszett kincs rejtélye (belga-német-norvég animációs film); 20.30 Kivert kutyák (amerikai vígjáték); 10.00, 13.50, 17.15, 20.30 Kék bogár (amerikai fantasy); 12.30 Tini Nindzsa Teknőcök: Mutáns káosz (amerikai animációs kalandfilm); 15.10, 19.50 Gran Turismo (amerikai akciófilm); 14.30, 18.10 Meg 2. – Az árok (amerikai akciófilm); 13.00 Katicabogár és Fekete Macska kalandjai – A mozifilm (francia animációs kalandfilm); 11.00, 17.00 Oppenheimer (amerikai-angol életrajzi dráma); 10.40, 14.45, 17.50, 20.10 Barbie (amerikai vígjáték); 11.40 Elemi (amerikai animációs kalandfilm)
Nagykanizsa
Cinema: 15.00 Katicabogár és Fekete Macska kalandjai – A mozifilm (francia animációs kalandfilm); 15.30, 20.00 Kék bogár (amerikai fantasy); 15.30 Ricsi, a gólya és az elveszett kincs rejtélye (belga-német-norvég animációs film); 17.15 Gran Turismo (amerikai akciófilm); 17.30 Tini Nindzsa Teknőcök: Mutáns káosz (amerikai animációs kalandfilm); 18.00 Barbie (amerikai vígjáték); 19.30 Oppenheimer (amerikai-angol életrajzi dráma); 20.30 Kivert kutyák (amerikai vígjáték)
Hévíz
Fontana Filmszínház: Honthy Hanna terem: 14.00 Tini Nindzsa Teknőcök: Mutáns káosz (amerikai animációs kalandfilm); 15.50 Ürömapám (amerikai vígjáték); 17.30 Indiana Jones és a sors tárcsája (amerikai kalandfilm); 20.00 Gran Turismo (amerikai akciófilm); Kisterem: 15.00 Hat hét (magyar dráma); 17.00 Roving woman (amerikai-lengyel dráma); 19.00 Caravaggio árnyéka (olasz-francia dráma)