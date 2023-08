Az egykori szovjet katonai reptéren három napon át a művészeteké volt a főszerep, csatlakozva a Veszprém-Balaton Európa Kulturális Fővárosa-programhoz. A hangárok között koncertek, alkotóprogramok, valamint helyi és térségi gasztronómiai csemegék várták az érdeklődőket.

Horváth Tibor, Sármellék polgármestere arról beszélt: az EKF-projekthez csatlakozva közösségépítő programként szervezte meg az önkormányzat ezt a dzsemborit, amelynek középpontjában a kreatív művészet állt. Hozzátette: ez a program nem a korábbi években megrendezett Hangárfesztivál folytatása volt, hanem új kezdeményezés, amely bebizonyította: életképes egy sokszínű zenei fesztivál ezen a különleges helyszínen.

Horváth Tibor kiemelte, céljuk az volt, hogy a fiatalabb generációk számára lehetőséget nyújtsanak az igényes szórakozásra, és ennek érdekében számos művészeti ágat felvonultattak. Szerinte a sikerhez nem fér kétség.

aZorka, teljes zenekarával, Sármelléken is elbűvölte a publikumot Fotó: Sármellék

A látogatókat számos különlegesség is fogadta a volt laktanyában, két ukrán művész például rajzával kidíszítette a hangárajtót, Dánielfy Gergő vezetésével pedig a résztvevők workshopon vehettek részt, amelyen a 2018-as Eurovíziós Dalfesztivál magyarországi előválogatójában Az év felfedezettje-díjat elnyert előadó bemutatta, hogyan születnek a dalok, szövegek, majd a lelkes érdeklődőkkel közösen dolgoztak Sármellék és a fesztivál himnuszán. A népszerű előadó szerint „ez a jövőben hatalmas nagy sláger lesz”.

A fesztiválon aZorka is színpadra lépett, aki az elmúlt három esztendő legnagyobb slágerei mellett újdonságokat is bemutatott zenekarával, s elárulta azt is, már készül az új nagylemezük, a jövőben pedig vokál szekcióval bővülnek.

Üzenet a múltból a jelenbe? Ukrán művészek ékesítették a fesztiválon a hangárajtót Fotó: HTV

A legtöbben pénteken látogattak ki a rendezvényre, amikor három térségbeli zenekar – a Kabala, az Etna és a Start – lépett fel az „örök fiatalok éjszakáján”.