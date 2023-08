RÁDIÓK

Egerszeg Rádió: 5.00 Magyaróra 6.00 Vekker – Ébredj Velünk! 10.00 A'la Carte 14.00 Helló Egerszeg 18.00 Egerszegi Krónika 18.10 Like 21.00 Egerszegi Mozaik 23.00 Zene

Mária Rádió Régió Zalaegerszeg: 17.50 Hírpercek 17.55 Tanítások 18.35 Kitekintő 18.40 Helyi hírek 18.45 Hírpercek 18.50 Elődeink 19.05 Lelkiségi percek 19.15 Tanítások 19.40 Hírpercek 19.45 Igéző

Muravidéki Magyar Rádió: 5.45–9.00 Reggeli műsor 9.30 Apróhirdetés 10.15 Sok víz lefolyt már a Murán... (ismétlés) 10.35 Mester-Ember (ismétlés) 11.05 A kertész válaszol / Spiritus / Tulipános láda / A művészet rövid története 12.00 Déli krónika 14.15 Apróhirdetés 15.00 Terepjáró 16.15 Horizont 17.15 Tini Express 18.00 Napi krónika 18.20 Sztárfigyelő 19.00 Magyarnóták és csárdások 20.00 Terepjáró (ismétlés) 21.00 Horizont (ismétlés) 21.30 Zene hajnalig

VÁROSI TELEVÍZIÓK

Zalaegerszeg: 5.00 Híradó, félóránként 9.00 Mérleg (gazdasági magazin) 9.30 Zöldövezet (magazin) 10.00 Híradó 10.30 Képújság 17.45 Kortalan torna (senior torna) 18.00 Híradó 18.20 Esti mese 18.30 Egerszegi Esték (közéleti magazin) 19.00 Híradó 19.20 Esti mese 19.30 Zöldövezet (magazin) 20.00 Híradó 20.20 Esti mese 20.30 Egerszegi Esték (közéleti magazin) 21.00 Híradó 21.30 Képújság

Kanizsa: 6.30 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, időjárás 7.00 Értékeink 7.30 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Időjárás, Üzenet 8.00 Dombvidék 8.30 Híradó 8.45 Székelyföld magazin 9.15 Neve is van Budapest 1. 10.10 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, időjárás 10.40 Lapozó 12.00 Értékeink 12.30 Dombvidék 13.00 Székelyföld magazin 13.30 Neve is van Budapest 1. 14.25 Lapozó 18.00 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, időjárás 18.30 Kibeszélő (ismétlés) 19.00 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Időjárás, Üzenet 19.30 Értékeink 20.00 Híradó 20.15 Székely konyha és kert 20.45 Neve is van Budapest 2. 21.40 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, időjárás 22.10 Lapozó 0.00 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, időjárás 0.30 Kibeszélő (ismétlés) 1.00 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Időjárás, Üzenet 1.30 Értékeink 2.00 Híradó 2.15 Székely konyha és kert 2.45 Neve is van Budapest 2. 3.40 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, időjárás 4.10 Lapozó

Keszthely: 6.00 Vajdasági örökségünk 6.37 Tehetség 7.00 Híradó 7.15 Keszthelyi Szemmel (közéleti magazin) 7.45 Senior torna: Széktorna állva 7.54 Vajtó és a világ: Felsőtárkány (turisztikai magazin) 8.45 Védtelen 8.48 Szilánkok 9.00 Vajdasági örökségünk 9.37 Tehetség 10.00 Híradó 10.15 Keszthelyi Szemmel (közéleti magazin) 10.45 Senior torna: Széktorna állva 10.54 Vajtó és a világ: Felsőtárkány (turisztikai magazin) 11.45 Védtelen 11.48 Szilánkok 12.00 Képújság 18.00 Szignatúra (kulturális magazin, ismétlés) 18.30 Senior torna: Talajtorna láb 18.38 Molotov és az élet fája 19.00 Híradó 19.15 Balatoni Mozaik 19.45 MMA film: Juhász Zoltán – Aki dudás akart lenni 20.37 Falvak Vasban: Nagyrákos 20.46 Négy hely, négy évszak 21.00 Szignatúra (kulturális magazin, ismétlés) 21.30 Senior torna: Talajtorna láb 21.38 Molotov és az élet fája 22.00 Híradó 22.15 Balatoni Mozaik 22.45 MMA film: Juhász Zoltán – Aki dudás akart lenni 23.37 Falvak Vasban: Nagyrákos 23.46 Négy hely, négy évszak 0.00 Képújság

Lenti:Képújság, benne: hírek, információk, közlemények, friss hirdetések

Kerka Régió TV: (Páka, Csömödér, Iklódbördőce, Ortaháza, Kissziget, Zebecke, Mikekarácsonyfa, Nova, Lovászi, Tormafölde, Kerkateskánd, Tornyiszentmiklós, Dobri, Csesztreg, Rédics, Külsősárd, Belsősárd, Resznek, Baglad, Zalabaksa, Kerkabarabás, Pórszombat, Szilvágy, Kálócfa, Kozmadombja településeken): 19.00 Adáskezdés, műsorajánlat – Falunap Gosztolában (kulturális programok) – Lenti TE–Csesztreg KSE (összefoglaló) – Képújság: közérdekű közlemények, önkormányzati információk, programok, hirdetések