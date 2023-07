Mai vendégünk egy olyan zenész, énekes, dalszövegíró, aki családi kötelékei révén otthon érzi magát Zalaegerszegen. A legtöbben talán még a 2003-ban megrendezett egyik országos tehetségkutató műsorból emlékezhetnek rá, a nagyközönség ugyanis akkor ismerte meg igazán. Dalainak különleges atmoszférája és egyedi hangzása miatt sokak számára vált kedvenccé, mi pedig úgy gondoltuk, utána járunk, éppen hol tart most zenei pályafutása, miket alkot manapság; születnek-e új dalok, hol és hogyan éli mindennapjait. A ZAOL Podcast vendége Szabó Leslie, akivel most rendhagyó módon a beszélgetésünk alatt meghallgatunk pár dalt is. Műsorunk első részét itt hallhatják, a továbbiakban keressék a folytatást felületeinken.