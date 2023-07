Köszöntőt Buday Mihály festőművész, a telep szakmai vezetője és szervezője, valamint Cseresnyés Péter, a térség országgyűlési képviselője, megnyitó beszédet Horváth Zoltán polgármester mondott, aki annak idején a kezdeményezője volt annak, hogy hazai és Kárpát-medencei alkotók a községben tevékenykedjenek.

Az idei tófeji szimpózium tíz festőt fogadott, köztük több olyan művészt is, akik évek óta visszatérő vendégnek számítanak a településen. Buday Mihály mellett Remete István, Balla Ákos-Zwara, Alim Adilov, Szatmári Ottília, Bényi Éva, Szepesi Andor, Krakker Krisztina, Soós Tibor, valamint Pálinkás Mariann alkot még Tófejen, utóbbi most először vesz részt a közép-zalai község művésztelepén. A képzőművészek az évek során kialakult, illetve már jól bevált szokásrendnek megfelelően ezúttal is két-két festményükkel ajándékozzák meg a település önkormányzatát.

Buday Mihály lapunknak elmondta: az egy hetes szimpózium alatt több program is vár rájuk, így kirándulásokon, közösségi eseményeken vesznek részt – ez utóbbiak során találkoznak a település azon lakóival is, akik érdeklődést mutatnak a művészetek iránt – míg a telep kiállítással egybekötött zárórendezvényét július 8-án tartják, ugyancsak a közösségi házban.