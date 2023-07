- A Szenterzsébethegy alatti völgyben vagyunk, nemrég a Dombérozó helyszínéül is szolgáltunk, 2000-től nyaranta ide várjuk a népzene, népdal iránt fogékony gyerekeket - mondta szerdán délelőtt, ottjártunkkor ifj. Horváth Károly. - Zalában sok diák szerepel a népzenei versenyeken, a Liszt-iskolában magas szintű tagozatos oktatás folyik, itt pedig kötetlenül, de mégis átgondolt szakmai háttérrel erősítjük a zene szeretetét. Felmérjük a gyerekek tudásszintjét, az ahhoz igazított zalai népdalkincs az alapunk, egy első osztályt végzett legényke mellett most még egyetemista táborozónk is volt. Tavaly Maczkó Mária, a Galgavidék énekese is vendégeskedett nálunk. Azt tanácsolom mindenkinek, ne hagyja ki az éneket az életéből, azt mondják, ahol a beszéd megszűnik, ott kezdődik az ének rezgésével a szeretet, ami különleges misztérium. A zeneileg nem teljesen kiművelt gyerekek számára is örök élmény a dalok tartalma, dallama, ritmusa, a közös éneklés. Itt nincs telefon, elektronikus eszköz, a dal és a természet a leggazdagabb eszközünk.

Csordásné Fülöp Edit visszajáró tanár megerősíti, már kicsi korban kössük a gyerekeket a zenéhez, énekekhez, éljünk a magyar zenei kinccsel, örömzenéljünk minél többet.

- Edit nénivel jöttem Szigetvárról, ugyanabba az iskolába járok, ahol ő tanít - mondta Piros Maja, aki számos versenyen vett már részt, a kedvencei a vidám, gyors népdalok. A táborban Lepke, Füge, Bonita is a barátai közé tartoznak, akikben a Völgyi utca lovacskáit tisztelhetjük.

- Sokat jártam népdaléneklési versenyekre, három éve kevesebbet, de most is hegedülök, méghozzá népi hegedűvel, itt módom van gyakorolni - válaszolta a zalaegerszegi Kölcsey-gimnázium növendéke, Hári Anna.

A táborlakók pénteken kis koncerten mutatják be a szülőknek, mit tanultak egy hét alatt Karcsi bácsi táborában.