Beszélgetésünk első részében már szót ejtettünk többek között a kisvárosi életről, vagy az írás munkafolyamatáról. Most, a folytatásban páratlan anyanyelvünkről, a versről, mint értelmiségi játékról, valamint arról is beszélgetünk, hogy vajon milyen lesz a világ ötven év múlva. Vendégünk továbbra is Szálinger Balázs József Attila-díjas költő.