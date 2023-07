Zenei tehetsége már gyermekkorában megmutatkozott, később Bécsben mérnöki tanulmányokat folytatott és zeneszerzést tanult. 1909-ben kivándorolt az Egyesült Államokba, ahol előbb egy ceruzagyárban dolgozott, majd kávéházakban zenélt. Karrierje akkor indult, amikor a Shubert fivérek felkérték egy musical megírására. Ezt további művek követték.

Az 1920-as években népszerűek lettek operettjei, komponált filmdalokat, több musicalt és zenés komédiát. Párizsban mutatták be Rose de France című operettjét, Budapesten pedig a Veronai szerelmesek című operáját láthatta a közönség.

Filmzenéi bejárták a világot. 1951-ben New Yorkban hunyt el. Életéről 1954-ben film készült, a produkcióban alakját Jose Ferrer jelenítette meg.

1970-ben a Dalszerző Hírességek Csarnokába is bekerült. Szerzeményeiből több válogatás is elérhető a legnagyobb közösségi videómegosztón.