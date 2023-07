A rendezvényekről a központ igazgatója, Kovácsné Mikola Mária beszélt. Elmondta: az egyik hagyományos sorozat a nyári színház. Már az első előadás megvolt júniusban: a Magyarock Dalszínház előadásában a Szép nyári nap című Neoton musicalt láthatta a közönség. A következő pedig a Padlás című musical lesz, amely korábban négyszer megtöltötte a HSMK színháztermét. A sikerre való tekintettel a Venyige Sándor vezette Veres1 Színház társulata augusztus 22-én (kedd) 19 órától ismét bemutatják a HSMK-ban. A jegyek már nagyrészt elkeltek, viszont az ismert internetes portálon még hozzá lehet jutni néhányhoz.

- A szünidő sok szülőnek fejfájást okoz a tekintetben, hogy értelmes, nívós elfoglaltságot találjon a gyerekeknek - folytatta. - Mindenki nem juthat el táborokba sem, ezért a fiatalok számára délelőtti, ingyenesen látogatható kézműves játszóházat nyitunk. Júliusban és augusztusban minden szerdán 10 órától várjuk a családokat az alkalmanként eltérő tematikájú foglalkozásokra. A nyári szabadtéri zenés események is folytatódnak a Medgyaszay Ház előtti árnyas fák alatt. A nyitány itt is nagyon jól sikerült, hiszen a Szent Iván-éji műsort több néptánccsoport fellépése színesítette. A "Szerenád a gesztenyefák árnyékában" című sorozat következő, szintén ingyenes előadását augusztus 21-én (hétfő) 19 órakor tartják, amikor az Akropilis Kompánia Zenekar egy vérbeli görög esttel szórakoztatja a közönséget.

Ha már zene, akkor a kiskanizsai Móricz Zsigmond Művelődési Ház hangulatos udvarán a The Colibris zenekar lép fel augusztus 5-én (szombat) 19 órakor. Az együttes a rock & roll, a country és a surf műfajtól kezdve több más hatásból merítve alakította ki repertoárját. Ezen túl a kulturális keret támogatásából a jövőben még kettő programmal megtoldják a szabadtéri estek sorozatát. Ezek konkrét időpontja és a fellépők sem ismertek még. Az biztos, hogy az egyik a Móriczban lesz, a másik pedig a HSMK előtti Széchenyi téren.

Kovácsné Mikola Mária hozzátette: most ebben az időszakban azokat a felújítási, karbantartási munkákat is elvégzik a HSMK-ban, amiket a nyitvatartási időben, nagyüzemben nem lehet. Ezért július 17. és 30. között zárva tart a látogatók előtt. Például itt két teremben is parkettafelújítás lesz, illetve pályázati forrásból az energiatakarékosság jegyében napelemeket helyeznek el az épület lapos tetején. Ez idő alatt a Medgyaszay Ház és a Móricz művelődési ház nyitva tart és már készítik elő az őszi és téli repertoárt. A programok sora a 17. Kanizsai bor és dödöllefesztivállal rajtol, amit szeptember 8. és 9. között szerveznek meg a Kanizsa Turizmusáért Egyesülettel karöltve.