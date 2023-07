Remény címmel jelenet meg az új könyve Pete Polgár Máténak, aki többkötetes szerző, írói munkásságáról lapukban is beszámoltunk már. A regény azt a mindig aktuális kérdést veti fel, hogy van-e remény? A kiváló grafikákat és idézeteket tartalmazó kötet azoknak szól leginkább, akik hisznek az újrakezdésben.

-A könyv megírásának szellemi indoka a brit The Sun napilap Covid19-járvány alatti egyik felmérése volt, mely szerint 10-ből 9 brit középiskolás fiatal nem találja élete értemét - beszélt a regény kiindulópontjáról Pete Polgár Máté. - Személyes tapasztalatom is, hogy a legnagyobb hiánycikk a világban a remény, jelen van a reménytelenség, nincs bizalom, nincs hit abban, hogy lesz holnap és boldog jövő az ember számára. Ez a tendencia a jóléti államokban is tapasztalható. Mindezek idézték elő azt az alapvető kérdést, hogy van-e remény? Maga a történet tavaly áprilisban egy esős napon állt össze miközben Rédicsen, júliusra be is fejeztem.

Megjelent Pete Polgár Máté új regénye

Fotó: Korosa Titanilla

A történt ismét, mint a plébános több regénye is USA-ban játszódik, több nemzet keveredik benne, ezért is ragaszkodott ismét a multikulturális közeghez. A felszínen a regény egy könnyed krimi, kalandregény, melyben bűntények állnak a középpontban. A mélyben pedig mai lélekrajz, melyben keresi a választ arra, hogy van-e a remény. Főszereplője egy 30-as éveiben járó elvált férfi, aki az élet több szempontjából hajótörést szenvedett, elszegényedett és próbál a határvidéken új életet kezdeni tanárként. Érkezése napjától különös események kezdődnek a vidéken. Sok érdekfeszítő szereplő útja keresztezi egymásét. Döbbenetes és fájdalmasan igaz mai élettörténeteket ismerhetünk meg rajtuk keresztül. Az is kiderül, hogy egy igazságtalan és manipuláló világban önkéntelenül is rosszul ítélünk.

-Tapasztalom magam is, hogy sokszor falakba ütközünk, nem tudunk embereknek segíteni, pedig olyan egyszerű lenne mondani, hogy kezdjenek új életet - folytatta. - Ebben a történetben azt fogalmaztam meg, hogy lehet újrakezdeni, s azoknak ajánlottam, akik hisznek az újrakezdésben. A könyvhöz hozzátartozik, hogy, ahogy én látom, vidéken nagyobb lehetőség van az újrakezdésre, több a vidéki emberekben a vitalitás, életkedv, a depresszió és agresszió kevésbé jellemző, szóval a vidéki élet jót tesz a reménynek. A közösségre jellemző egyfajta zártság, ugyanakkor jobban kiállnak a hagyományos értékek mellett, mint a hagyományos családmodell, ami gyógyító gondolat, de az élet más területén is ez tapasztalható.